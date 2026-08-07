El hecho ocurrió durante ese periodo y habría involucrado al músico Calín Sánchez, hermano de César Sánchez Chavesta | Foto: Instagram (@hannadelgadof)
El hecho ocurrió durante ese periodo y habría involucrado al músico Calín Sánchez, hermano de César Sánchez Chavesta | Foto: Instagram (@hannadelgadof)
Por Redacción EC

Hanna Delgado, exintegrante de La Bella Luz, contó que durante su paso por la agrupación, habría sufrido presuntos tocamientos indebidos por parte de Calín Sánchez, a quien identificó como timbalero del grupo y hermano de César Sánchez Chavesta, hoy denunciado por acoso sexual contra Naldy Saldaña.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.