Hanna Delgado, exintegrante de La Bella Luz, contó que durante su paso por la agrupación, habría sufrido presuntos tocamientos indebidos por parte de Calín Sánchez, a quien identificó como timbalero del grupo y hermano de César Sánchez Chavesta, hoy denunciado por acoso sexual contra Naldy Saldaña.

En entrevista con ‘América hoy’, Delgado contó que integró la orquesta entre enero y marzo de 2024, periodo donde, según su versión, ocurrió el presunto incidente mientras participaba de un show junto a otros miembros.

Calín Sánchez, hermano de César Sánchez, denunciado por Hanna Delgado

“A mí me tocó mi short, me lo estiró y como que me lo ajustó mi short. Sí es el timbalero, que creo que es Calín (Sánchez). Fue a inicios de 2024”, declaró Hanna durante una comunicación telefónica.

La excantante indicó que, tras lo ocurrido, decidió comunicar el hecho a personas cercanas a la agrupación, entre ellas Pilar, esposa de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, esperando recibir apoyo y una respuesta frente a su denuncia.

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Sin embargo, Delgado señaló que la respuesta que tuvo al contar lo ocurrido no habría sido la esperada y aseguró que el caso no fue abordado con la importancia que consideraba necesaria.

“Cuando le contamos lo que pasó, sobre todo a la señora Pilar, dice: ‘No, ellos son así, no creo que haya pasado, tranquila, hija, va a pasar’. Y así no hacía nada más”, manifestó la artista.

La cantante sostuvo que comunicó el presunto incidente mientras se encontraba afectada emocionalmente y afirmó que, tras informar lo ocurrido, habría percibido un cambio en el trato que recibía dentro del entorno de la agrupación.

“Se lo mencioné llorando y como que no le tomó importancia y siguió todo. Pero no tan normal tampoco porque ya empezó a tratarme con indiferencia”, afirmó Delgado.

Hasta el momento, el músico acusado no se ha pronunciado, pero Oscar Custodio, dueño de La Bella Luz, afirmó que este fue retirado de forma inmediata.

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¿Por qué Hanna Delgado salió de La Bella Luz?

En marzo de 2024, Hanna Delgado anunció su salida de La Bella Luz mediante un video publicado en TikTok, indicando que su retiro se produjo de mutuo acuerdo con la agrupación y lamentó no haber podido despedirse de sus compañeros.

El testimonio de Delgado se suma al caso de La Bella Luz tras la denuncia de Naldy Saldaña contra César Sánchez por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual, tras difundirse videos donde se ve al músico realizando estos actos.