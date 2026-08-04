El grupo también se pronunció confirmando la expulsión del presunto agresor | Foto: Facebook
El grupo también se pronunció confirmando la expulsión del presunto agresor | Foto: Facebook
Por Redacción EC

Ante la denuncia de Naldy Saldaña por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, los integrantes de la agrupación se pronunciaron en redes sociales y expresaron su respaldo a su excompañera.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.