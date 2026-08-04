Ante la denuncia de Naldy Saldaña por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, los integrantes de la agrupación se pronunciaron en redes sociales y expresaron su respaldo a su excompañera.

En sus publicaciones, los cantantes buscaron marcar distancia de cualquier cuestionamiento sobre posible encubrimiento y aseguraron no haber estado al tanto de las agresiones mientras compartían escenario con la víctima.

Por ejemplo, en su descargo, Fernanda Urbina expresó su apoyo a Saldaña “por la valentía de alzar su voz y compartir una situación de acoso sexual que jamás debió vivir”, agregando que no se debe vulnerar la dignidad “mucho menos en su espacio de trabajo”.

Comunicado de Fernanda Urbina

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En tanto, Ariana Gonzales Rivas señaló que “desconocía por completo lo que estaba ocurriendo” y añadió en otra historia: “No busco justificarme ni limpiar mi imagen, pero sí ser clara jamás avalaría ni encubriría este tipo de actos”.

Ante las críticas del público, Anely Dávila sostuvo: “Muchos podrán decir que estoy ‘limpiándome las manos’ o que intento ‘limpiar mi imagen’, pero la realidad es que, al igual que ustedes, también quedé impactada”. para luego rechazar “categóricamente cualquier acusación de apañamiento o complicidad frente a este tipo de acciones”.

Comunicado de Anely Dávila

En la misma línea, Mackeily Luján manifestó estar “tan sorprendida como indignada por las imágenes difundidas” y sostuvo que “toda labor honesta es digna y merece desarrollarse en un ambiente de respeto”.

Respecto a los integrantes varones, Deyvis Paredes expresó su “absoluto rechazo y repudio ante cualquier acto de tocamientos indebidos” y reafirmó su compromiso de “no guardar silencio ante situaciones que atenten contra la integridad y dignidad”.

Comunicado de Mackeily Luján

Finalmente, Joshua Asalde argumentó estar “totalmente ajeno a lo sucedido” y pidió dejar el proceso en manos del ámbito legal: “Que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias”, puntualizó.

De igual manera, el grupo anunció la separación definitiva de Sánchez Chavesta de todas sus funciones y expresó su respaldo a la cantante, quien aseguró que los dueños de la orquesta, Óscar Custodio y Pilar Torres, le pidieron olvidar el caso.

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¿Qué pasó con Naldy Saldaña?

De acuerdo con Naldy Saldaña, quien reveló su denuncia en ‘Magaly TV la Firme’, Sánchez Chavesta ya venía acosándola durante las giras de la agrupación desde inicios de año.

Sin embargo, el hecho más grave ocurrió el 19 de junio, durante un ensayo en San Juan de Lurigancho, cuando, según su testimonio, el acusado la abordó a la fuerza para besarla sin su consentimiento. El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron posteriormente difundidas.

Tras lo ocurrido, Saldaña acudió a las autoridades para presentar una denuncia, además de comunicar el incidente a los dueños de La Bella Luz, Óscar Custodio y Pilar Torres, a quienes, según señaló, les pidió apoyo.

No obstante, afirmó que la respuesta de los empresarios fue minimizar la situación al indicarle que “tenía que superarlo poco a poco” y continuar trabajando junto a su presunto agresor.

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Ante la falta de garantías de seguridad y respaldo, el 21 de julio de 2026, Saldaña anunció su salida definitiva de la orquesta. En ese momento, no reveló los motivos de su retiro, aunque advirtió que respondería ante versiones falsas sobre su decisión.

Tras revelarse el caso en medios, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Sánchez Chavesta y dictó medidas de protección de urgencia para resguardar la integridad física y psicológica de Naldy.

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