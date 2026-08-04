Este martes 4 de agosto, el Club Universitario de Deportes informó que La Bella Luz fue retirada del espectáculo musical ‘U Fest’, que realizará por los 102 años de historia del equipo, luego de que Naldy Saldaña, una de sus principales vocalistas hasta finales de julio, denunciara por tocamientos indebidos y acoso sexual a César Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo.

Según informaron en redes sociales, la decisión fue tomada junto a los organizadores del evento, Studio Perú S.A.C. y Twenty 2 Entertainment, expresando su rechazo a cualquier conducta “que atente contra la dignidad y la integridad de las personas, así como cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres”. De igual modo, mostraron su solidaridad con la cantante de 25 años.

Tras retirar a la orquesta liderada por Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres, el club merengue indicó que “el resto de la programación artística se realizará con total normalidad, conforme al cronograma previsto”, y anunció que próximamente revelará a la agrupación que ocupará ese lugar el 8 de agosto en el Arena Monumental de Ate.

Comunicado de Universitario

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¿Qué pasó con Naldy Saldaña?

De acuerdo con Naldy Saldaña, quien reveló su denuncia en ‘Magaly TV la Firme’, Sánchez Chavesta ya venía acosándola durante las giras de la agrupación desde inicios de año.

Sin embargo, el hecho más grave ocurrió el 19 de junio, durante un ensayo en San Juan de Lurigancho, cuando, según su testimonio, el acusado la abordó a la fuerza para besarla sin su consentimiento. El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron posteriormente difundidas.

Tras lo ocurrido, Saldaña acudió a las autoridades para presentar una denuncia, además de comunicar el incidente a los dueños de La Bella Luz, Óscar Custodio y Pilar Torres, a quienes, según señaló, les pidió apoyo.

No obstante, afirmó que la respuesta de los empresarios fue minimizar la situación al indicarle que “tenía que superarlo poco a poco” y continuar trabajando junto a su presunto agresor.

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Ante la falta de garantías de seguridad y respaldo, el 21 de julio de 2026, Saldaña anunció su salida definitiva de la orquesta. En ese momento, no reveló los motivos de su retiro, aunque advirtió que respondería ante versiones falsas sobre su decisión.

Tras revelarse el caso en medios, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Sánchez Chavesta y dictó medidas de protección de urgencia para resguardar la integridad física y psicológica de Naldy.

Por su parte, el grupo comunicó la separación definitiva de Sánchez Chavesta de todas sus funciones, expresando respaldo a la cantante. A este pronunciamiento se sumaron varias integrantes de la orquesta como Anely Dávila, Mackeily Luján, Fernanda Urbina y Ariana Gonzáles.

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