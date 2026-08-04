El club deportivo manifestó que, ante la denuncia contra el músico, rechazan "cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas" Foto: Facebook / Composición EC
El club deportivo manifestó que, ante la denuncia contra el músico, rechazan "cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad de las personas" Foto: Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

Este martes 4 de agosto, el Club Universitario de Deportes informó que La Bella Luz fue retirada del espectáculo musical ‘U Fest’, que realizará por los 102 años de historia del equipo, luego de que Naldy Saldaña, una de sus principales vocalistas hasta finales de julio, denunciara por tocamientos indebidos y acoso sexual a César Sánchez Chavesta, exdirector musical del grupo.

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