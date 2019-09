La carrera artística de Isabel Pantoja siempre estuvo acompañada de una sombra siniestra. Sus 30 álbumes de estudio y sus más de 10 millones de copias vendidas no le bastaron para alejar las polémicas de su vida. Problemas judiciales que la llevaron a pasar una temporada en la cárcel y la trágica muerte de su gran amor fueron algunos de ellos. Hoy que la llamada ‘tonadillera española’ parece haber sentado cabeza, es su propia familia la que la pone en aprietos de nuevo. Las diferencias entre sus hijos Kiko Rivera e Isa P. (Chabelita Pantoja) la han obligado a dar tomar partido por su primogénito y enfrentarse a la que un día fue su consentida.

Chabelita Pantoja llegó a la vida de la ‘viuda de España’ en 1995. La intérprete de “Hoy quiero confesar” venía sufriendo el luto por la muerte de su esposo, el torero Francisco ‘Paquirri’ Rivera Pérez, quien falleció a causa de una cornada. Si bien ambos tuvieron a Francisco ‘Kiko’ Rivera en 1984, Isabel Pantoja buscaba un nuevo consuelo en la adopción. Por entonces, eran recurrentes sus visitas al Perú y la posibilidad de criar a una niña empezaron a entusiasmarla. Fue su entonces representante en Lima, Domingo Castro Garanchena, el que la animó a iniciar las gestiones. Así conoció a la pequeña de cuatro meses que le robó el corazón: Andrea Celeste Rodríguez Luque, a quien renombró como María Isabel Pantoja Martín.

Chabelita Pantoja y su madre. (Foto: Difusión)

ADOPCIÓN CUESTIONADA

Nacida el 8 de noviembre de 1995 en Cusco, la catalogada ‘Chabelita Pantoja’ ─en clara referencia a su madre─ fue fruto de la unión entre la arequipeña Roxana Giovana Luque Salca y Juan Carlos Rodríguez Tintaya, quienes la entregaron en adopción al poco tiempo de vida, para que meses después, en abril de 1996, Isabel Pantoja recibiera su adopción definitiva. Sin embargo, la armonía de tener una nueva integrante en la familia les duró poco.

En 2004, el diario “Hoy” revelaba las supuestas irregularidades en la adopción de Chabelita. Isabel Pantoja era acusada de sobornar con 80 mil dólares al entonces presidente Alberto Fujimori y su mano derecha Vladimiro Montesinos con el fin de acelerar los trámites legales. La ‘tonadillera’ enfrentó una investigación judicial desde Madrid, de la cual finalmente salió libre por el Tribunal Constitucional peruano.

Isabel Pantoja y Alberto Fujimori. (Foto: Difusión)

EMBARAZO PRECOZ

Después de la polémica de su adopción, Chabelita Pantoja volvió a ser protagonista del escándalo, pero esta vez por responsabilidad suya. Con solo 18 años, la adolescente de origen peruano confirmaba los rumores de embarazo de su entonces novio Alberto Isla. Era 2013 y su madre afrontaba uno de sus peores momentos, luego de ser sentenciada a dos años de prisión por lavado de activos en el ‘Caso Malaya’. Pese a esta contrariedad, la ‘viuda de España’ tuvo que aceptar en un comunicado lo que parecía ser un embarazo precoz intencional con el fin de escapar de su supervisión. Chabelita se libraba de la protección de su madre para iniciar su vida con el que creía el amor de su vida.

Al poco tiempo, nació Alberto ─hijo de la pareja─, pero lo problemas, en lugar de desaparecer, se acrecentaron. Isabel Pantoja nunca aceptó al novio de su hija, ya que a Alberto Isla no se le conocía una profesión y, cuando inició la relación con Chabelita, ya tenía un hijo con su expareja, Estefanía, quien lo acusó públicamente de no apoyarla con la crianza del pequeño. A esto se sumó las constantes idas y vueltas de la pareja, en la que tanto Chabelita como Alberto cometieron infidelidades.

Chabelita Pantoja y Alberto Isla. (Foto: Difusión)

CONFLICTO ENTRE HERMANOS

A los hijos de Isabel Pantoja siempre los unió una buena relación, en la que Kiko Rivera no temía enfrentar a la prensa española por los cuestionamientos a su hermana menor. Sin embargo, este vínculo se quebró cuando un malentendido impulsó a Chabelita a arremeter duramente contra su hermano. En 2018, el cumpleaños de la matriarca del clan Pantoja desató el conflicto entre sus hijos, tras la invitación de Omar Montes ─exnovio de Chabelita─ a la finca familiar en Cantora, Cádiz. Esta invitación la habría hecho Kiko Rivera; hecho que su hermana no le habría perdonado.

Durante ese último año, la relación entre ambos se mantuvo tensa, hasta que este 2019, Chabelita redobló la apuesta acusando a su hermano de haberle sido infiel a su actual esposa Irene Rosales. Kiko Rivera negó esta declaración, afirmando que todo se trataría de un chantaje por parte de su hermana. “Ella está sobrepasando los niveles. Tú puedes tener una riña con tu hermana, con tu madre, con un amigo, pero hay niveles que no se deben de pasar y ella los está sobrepasando”, declaró Kiko en la reciente inauguración de su discoteca en Sevilla.

Tras confirmar que había roto todo lazo con Chabelita, Kiko advirtió que esta podría arrepentirse de actuar en contra de su familia. “La pena de todo esto es que al final se va a quedar sola, en la vida lo más importante que hay es la familia. La familia hay que cuidarla día a día, hay que estar con las madres, con los padres, con los abuelos, con los hermanos y mi hermana eso no lo sabe hacer y por eso está utilizando unos comentarios bastante duros”, sentenció.

Chabelita Pantoja y Kiko Rivera. (Foto: Difusión)

LA POSTURA DE ISABEL PANTOJA

La intérprete de “Así fue” no quiso opinar sobre la disputa de sus hijos. Sin embargo, hace una semana, su ausencia en el debut musical de su hija despertó las alarmas de un nuevo distanciamiento entre ambas. Chabelita Pantoja estrenaba su single “Ahora estoy mejor” en medio del apoyo de amigos y seguidores, pero no el de su familia. Ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera se hicieron presentes en el estreno musical, lo cual hizo romper en llanto a la joven.

Por el contrario a lo que se esperaba, Ia ‘tonadillera’ no se conmovió por Chabelita y, a través de un mensaje a Raquel Bollo, le respondió: “Ella sabía los motivos por los que su madre no iba a ir, cuál era la prioridad para ella por encima de todo. Sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo”.

Los motivos que menciona Isabel Pantoja correspondería al mismo que causó la discordia entre sus hijos: la invitación de Omar Montes a su fiesta de cumpleaños. Esto habría enojado al actual novio de Chabelita ─el modelo Asraf Beno─, quien protagonizó una fuerte discusión pública con ella, provocando la ira de la matriarca. En recientes declaraciones al magazine matutino “El Programa de Ana Rosa", Chabelita ha decido rendirse ante los problemas y pedirle disculpas a su madre.

“Mamá, te quiero y tú lo sabes. No entiendo lo que ha pasado y nunca he dicho nada malo tuyo ni de mi hermano. Se me han acusado de muchas cosas falsas y yo estoy molesta con ella porque ha salido todo a la luz. Es la primera vez que estoy estable y bien. A mi madre la debo todo y la quiero muchísimo. Llevo una semana mal por mi madre, no por mi hermano”, dijo frente a cámaras.

Aunque Isabel Pantoja aún no se ha pronunciado, será difícil que se niegue a perdonar a su hija, considerando el mal momento que está pasando por la crisis familiar. Del mismo modo, Kiko Rivera se ha mantenido al margen de las últimas declaraciones de su hermana, con la que aparenta ya no volver a dirigir palabra.