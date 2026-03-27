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La casa de la comedia es un programa de streaming que reúne varios cómicos | Foto: Archivo GEC
La casa de la comedia es un programa de streaming que reúne varios cómicos | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Este jueves, a través de un comunicado en redes sociales, el programa humorístico de internet “La Casa de la Comedia” anunció la suspensión definitiva de todas sus actividades, incluidas grabaciones y presentaciones, debido a constantes extorsiones.

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