Este jueves, a través de un comunicado en redes sociales, el programa humorístico de internet “La Casa de la Comedia” anunció la suspensión definitiva de todas sus actividades, incluidas grabaciones y presentaciones, debido a constantes extorsiones.

Y es que, según manifestaron, esta medida responde a la necesidad urgente de salvaguardar la integridad física de trabajadores, humoristas y asistentes que participan en sus espectáculos en Ate, donde se graban los episodios.

“Con profunda tristeza, les informamos que La Casa de la Comedia suspende de manera definitiva sus grabaciones y presentaciones", indicaba el pronunciamiento.

La Casa de la Comedia anunció su cierre definitivo.

Cabe recordar que, en octubre de 2024, el recinto donde se realizan las funciones ya había sufrido un atentado directo, cuando se encontró una granada de guerra en la entrada.

En aquella ocasión, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino para efectuar una detonación controlada, luego de que la producción recibiera amenazas de muerte y exigencias de pagos.

“Esta difícil decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y la de nuestro público”, agregaron. “Nos duele cerrar este capítulo donde formamos una familia junto a ustedes”.

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Por otro lado, las modelos Xiomy Kanashiro y Lisandra Lizama, integrantes del programa, expresaron su apoyo a la producción y agradecieron el espacio como plataforma para el humor popular.

Finalmente, la plataforma agradeció a sus seguidores “por cada risa, cada mensaje y por acompañarnos todo este tiempo”, destacando que el cariño del público es uno de sus mayores logros. Hasta el momento, las autoridades no se pronunciaron.

La Casa de la Comedia