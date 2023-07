Por primera vez en esta temporada de La casa de los famosos México, están nominados tres hombres, por lo que uno de ellos tendrá que abandonar el recinto. En ese sentido, una de las nominaciones no fue para nada bien aceptada por los seguidores del concurso ni por los mismos participantes, quienes dejaron ver su descontento. ¿Qué pasó?

La actriz Bárbara Torres adoptó la posición estratégica de nominar a Emilio Osorio, quien es uno de los personajes más queridos y tiernos del Team Infierno, como se hace llamar uno de los bandos de la casa. Pese a que se ha negado a brindar sus razones, en redes sociales han calificado este hecho como una “traición” ya que Emilio siempre se mostró muy amable y atento con ella.

Juan Osorio, padre de Emilio, utilizó sus redes sociales para convocar a los seguidores de su hijo a las afueras del set para hacerle llegar su apoyo y así motivarlo a seguir luchando por permanecer en la competencia. Además, aprovechó para despotricar contra la actriz que le da vida a “Excelsa” en la Familia Peluche.

“Se me salieron las lágrimas de coraje, no se vale, sé que va a ser nominado y el juego es así pero no Bárbara, no ella, eso no me lo esperaba. De la Barbie (Juárez) no me extraña, es una persona que no tiene conciencia de lo que es, pero ¿Bárbara?, después de todo lo que Emilio ha hecho por ella y conoce a su mamá, pero es el juego y que le vaya muy bien a ella. De lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”.

También, la llamó “señora chillona”, puesto que hace unos días fue tratada mal por su equipo y el Team Infierno la acogió y consoló cuando estaba sola llorando mientras realizaba un reto de fotografía.

“Ha hecho un gran trabajo Wendy, ha hecho secciones en el reality es un motor muy importante. Pero, una señora que se la pasa chillando por los rincones de chismosa... así es esto”, dijo. “Emilio no tiene máscaras, Bárbara maneja 30 máscaras. Ya tiene su protagónico, ahí, afuera nunca lo va a tener. Estoy enojado”.