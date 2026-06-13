Resumen

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El montaje busca ser un homenaje a la trayectoria de ambos personajes | Foto: Difusión
El montaje busca ser un homenaje a la trayectoria de ambos personajes | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El reconocido personaje Timoteo regresará al circo junto a su compañero, el Profesor Otto, para presentar el espectáculo denominado “La Casa de Timoteo”, que se instalará del 9 de julio al 30 de agosto en el centro comercial Megaplaza, en Independencia.

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