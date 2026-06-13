El reconocido personaje Timoteo regresará al circo junto a su compañero, el Profesor Otto, para presentar el espectáculo denominado “La Casa de Timoteo”, que se instalará del 9 de julio al 30 de agosto en el centro comercial Megaplaza, en Independencia.

La puesta en escena reunirá al dúo tras más de 30 años en televisión. En el escenario, mantendrán su complicidad para enfrentarse al villano de la historia, el Dr. Tuercas Flojas.

Según los organizadores, la trama se desarrollará en torno a la protección del “Cubículo de energía” a través de un viaje temporal que recorrerá desde la prehistoria hasta la era actual.

El espectáculo combinará la nostalgia de los musicales clásicos del programa con números circenses, travesuras y efectos visuales modernos.

Según la producción, el montaje busca rendir homenaje a la trayectoria de ambos personajes y se define como una experiencia “donde la nostalgia se une con la vanguardia”.

Horarios y venta de entradas

Las funciones se realizarán de lunes a domingo, contando con tres horarios diarios:

Primera función: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Segunda función: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Tercera función: 8:15 p. m.

Los boletos para asistir a “La Casa de Timoteo” ya se encuentran disponibles en Teleticket, con descuentos para usuarios del Banco Falabella.