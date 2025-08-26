La salud de María Antonieta de las Nieves ha generado una gran preocupación entre los seguidores de la actriz que dio vida a la ‘Chilindrina’, esto luego de darse a conocer que, aparentemente, la mexicana habría sido hospitalizada de emergencia por un deterioro neurológico.

Según la revista TvNotas, un allegado a María Antonieta de las Nieves contó que, luego de pasar una evaluación médica, detectaron que la actriz presentaba niveles bajos de sodio, lo que provocó problemas en su salud.

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, reveló la fuente a la revista mexicana.

La Chilindrina llega al Perú

De esta manera, la actriz que interpretó a la ‘Chilindrina’ fue hospitalizada el pasado 20 de agosto para ser atendida por especialistas médicos.

¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves?

Tras el susto, la familia de la ‘Chilindrina’ confirmó que ya se encuentra estable y continúa su recuperación, estable, en su casa, donde sigue las recomendaciones médicas de sus doctores.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, contó a medios mexicanos Verónica Fernández, hija de la reconocida actriz.

María Antonieta de las Nieves sufrió complicaciones en su salud. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que, en anteriores oportunidades, María Antonieta de las Nieves ha revelado que padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca dolor muscular, fatiga, problemas para dormir y dificultades para concentrarse.