La salud de María Antonieta de las Nieves ha generado una gran preocupación entre los seguidores de la actriz que dio vida a la ‘Chilindrina’, esto luego de darse a conocer que, aparentemente, la mexicana habría sido hospitalizada de emergencia por un deterioro neurológico.
Según la revista TvNotas, un allegado a María Antonieta de las Nieves contó que, luego de pasar una evaluación médica, detectaron que la actriz presentaba niveles bajos de sodio, lo que provocó problemas en su salud.
LEE: “Para mí la única esposa que tuvo Chespirito es Graciela Fernández”: confesiones de ‘La Chilindrina’ que volvió al Perú
“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, reveló la fuente a la revista mexicana.
De esta manera, la actriz que interpretó a la ‘Chilindrina’ fue hospitalizada el pasado 20 de agosto para ser atendida por especialistas médicos.
¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves?
Tras el susto, la familia de la ‘Chilindrina’ confirmó que ya se encuentra estable y continúa su recuperación, estable, en su casa, donde sigue las recomendaciones médicas de sus doctores.
MÁS INFORMACIÓN: Maria Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’: “Perú me dio los mejores y peores momentos de mi vida”
“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, contó a medios mexicanos Verónica Fernández, hija de la reconocida actriz.
Cabe resaltar que, en anteriores oportunidades, María Antonieta de las Nieves ha revelado que padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca dolor muscular, fatiga, problemas para dormir y dificultades para concentrarse.
TE PUEDE INTERESAR
- La emoción de María Antonieta de las Nieves tras el regreso de “El Chavo del 8″ a la TV: “Seré más famosa todavía”
- ¿Por qué María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ anunció su retiro de la actuación?
- Lil Nas X enfrenta cuatro delitos graves tras enfrentarse a la Policía en Los Ángeles
- Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce con románticas fotografías
- Alicia Machado recuerda romance con Ricardo Arjona: “El casado era él no yo”
Contenido sugerido
Contenido GEC