Este fin de semana, la actriz mexicana de 78 años, María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘La Chilindrina’, sufrió una aparatosa caída en el Teatro Insurgentes, en Ciudad de México, a donde asistió como espectadora de un musical.

La intérprete habría perdido el equilibrio mientras subía las escaleras del auditorio central, lo que provocó su caída. Sin embargo, recibió el apoyo inmediato de dos mujeres que la socorrieron. El incidente fue grabado y difundido en redes sociales.

Cabe mencionar que, la excompañera de Chespirito asistía como asistente de la obra musical 'Cabaret’, protagonizada por Mon Laferte. Por otro lado, hasta el momento, ni De las Nieves ni sus representantes hicieron declaraciones sobre lo sucedido.

La Chilindrina: ¿Cuál es el estado de salud de María Antonieta de las Nieves?

El estado de salud de María Antonieta de las Nieves ha sido tema de preocupación para sus fanáticos, ya que, hace algunos días, fue hospitalizada de emergencia por una leve complicación.

Su hija, Verónica Fernández, explicó que la actriz había sufrido una baja de sodio producto del desgaste físico sufrido durante su gira en Perú. Sin embargo, esto no habría representado un peligro para ella.

La Popis (Florinda Meza) junto a la Chilindrina (María Antonieta de las Nieves) y El Chavo (Roberto Bolaños) en "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

Por ello, la propia María Antonieta reapareció en un video para agradecer la preocupación de sus fans y asegurar que se encuentra bien de salud.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, dijo. “Estoy aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas”, agregó.