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La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola ganó este sábado en Vietnam la corona de Miss Mundo 2026 | Foto: EFE / Hector Alfonso Pereira.
La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola ganó este sábado en Vietnam la corona de Miss Mundo 2026 | Foto: EFE / Hector Alfonso Pereira.
/ HECTOR ALFONSO PEREIRA
Por Agencia EFE

La docente y comunicadora dominicana Joheirry Mola ganó este sábado en Vietnam la corona de Miss Mundo 2026, al imponerse en la final a la española Elisabeth Reynés, en una gala celebrada en la ciudad costera de Nha Trang, a unos 400 kilómetros al norte de Ho Chi Minh.

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