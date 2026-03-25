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Resumen

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La indicación para entrar al universo de “La granja VIP”, instalada estratégicamente en un fundo en Lurín, fue precisa: vestir completamente de negro y no usar flash al tomar fotografías. “Los participantes no pueden notar su presencia”, nos advirtieron. En esta nueva apuesta televisiva producida por Cooking Media y emitida por Panamericana TV no se trata solo de mirar, sino de infiltrarse en un espacio donde la vida parece transcurrir sin testigos, aunque en realidad esté expuesta a la mirada de miles.

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