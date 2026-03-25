La indicación para entrar al universo de “La granja VIP”, instalada estratégicamente en un fundo en Lurín, fue precisa: vestir completamente de negro y no usar flash al tomar fotografías. “Los participantes no pueden notar su presencia”, nos advirtieron. En esta nueva apuesta televisiva producida por Cooking Media y emitida por Panamericana TV no se trata solo de mirar, sino de infiltrarse en un espacio donde la vida parece transcurrir sin testigos, aunque en realidad esté expuesta a la mirada de miles.

“Esto es un reto enorme”, reconoce Ricky Rodríguez, productor del reality. Más de 200 personas trabajando en tres turnos de ocho horas cada uno, dos señales simultáneas y una transmisión las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Está presentado por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. (Foto: La granja VIP)

En “La granja”, las celebridades dejan atrás el confort y se enfrentan a una dinámica marcada por la convivencia, el trabajo en el campo y la competencia. El reality es conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, mientras que el panel de comentaristas está integrado por Mariella Zanetti, Samuel Suárez y Flor Ortola.

El panel de críticos está conformado por Mariella Zanetti, Samuel Suárez y Flor Ortola. (Foto: La granja VIP)

El elenco reúne a Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Pamela López, Christian Martínez ‘Cri Cri’, Miguel Vergara, Pablo Heredia y Samahara Lobatón. ‘La Mackyna’ fue el primer eliminado, mientras que Celine Aguirre tuvo que abandonar la competencia tras sufrir una descompensación. Antes de su salida, además, fue cuestionada por un comentario racista sobre los habitantes de Chincha y sus costumbres alimenticias.​

Todos los participantes pasan por un filtro riguroso. Tienen un contrato firmado y se someten a exámenes médicos completos para descartar cualquier condición de salud que pueda ponerlos en riesgo dentro del programa.

“Se les hacen pruebas del corazón, pulmones, descarte de hepatitis B, VIH… es un chequeo integral antes de entrar”, explica Rodríguez. Además, dentro de la propia granja hay un tópico habilitado para atender cualquier emergencia o eventualidad durante la convivencia.

La granja VIP es un reality show peruano, producido por Cooking Media y emitido por Panamericana Televisión. (Foto: La granja VIP)

La génesis

Hace más de dos décadas, cuando la televisión aún no disputaba audiencia con las pantallas digitales, Rodríguez y la productora Susana Umbert ya habían probado la fórmula. “La casa de Gisela”, en el 2003, fue un fenómeno, con 40 puntos de rating en un país sin redes sociales.

“Fue una locura, esa fue una primera prueba que enganchó a todo el mundo. Después los realities de convivencia desaparecieron y los canales apostaron por otros formatos. Hoy, el canal vuelve a jugársela, pero con una propuesta mucho más ambiciosa: un reality multiplataforma, pensado para la televisión y también para un formato 24/7”, detalla.

Son 30 cámaras robóticas operadas por equipo especializado durante las 24 horas del día. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

La diferencia clave de este espacio, basado en la franquicia sueca “The Farm”, no está solo en el formato, sino en la experiencia que propone. Aquí no se trata únicamente de convivir, sino de aprender a sobrevivir en grupo. Hay vacas que ordeñar a una hora exacta, gallinas que alimentar, establos que limpiar. Y si uno falla, las consecuencias alcanzan a todos. Menos comida, menos comodidades y más tensión.

“Hay competencias, reglas y distintas instancias dentro del juego: un capataz, cuatro peones y pruebas de nominación. Son 16 famosos, pero el público solo puede votar por quienes han sido nominados. El miércoles se completa la lista de nominados, se abren las votaciones y el sábado se elimina al participante que obtuvo menos votos. Nosotros no intervenimos. Solo creamos las condiciones”, explica Rodríguez.

Uno de los accesos al detrás de cámaras de “La granja VIP”, donde opera parte del equipo técnico que sostiene la convivencia, la vigilancia permanente y la transmisión continua del reality. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Pero esa maquinaria no funciona solo con cámaras y reglas de juego, sino también con un reglamento estricto. Dentro del contrato, hay anexos con normas específicas y penalidades. El límite más claro está en la agresión física, cualquier golpe o contacto violento implica expulsión automática.

“Puede haber romances, dramas, peleas, pero no agresiones. Incluso, hay penalidades en la agresiones verbales, si son racistas. Te puedo insultar, pero no menospreciar por ser mujer, por raza o religión. En esos casos, el programa contempla sanciones”, aclara.

Antes de ingresar a “La granja VIP”, los famosos firman un contrato y se someten a exámenes médicos completos para descartar cualquier condición que pueda poner en riesgo su participación. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Tensión como combustible

El casting también responde a esa lógica. Se buscó participantes famosos, pero de edades distintas, trayectorias opuestas y personalidades incompatibles.

“La convivencia es eso: fricción”, dice Ricky. Y en esa fricción aparecen escenas que ningún guion podría escribir: un joven rebelde enfrentando a alguien que podría ser su madre, alianzas que nacen en una ducha que funciona a pedales, discusiones por un desayuno mal preparado.

Pero “La granja VIP” no vive solo en la pantalla tradicional. Su verdadero pulso está en el 24/7. Miles de personas conectadas en YouTube, observando incluso lo más trivial, como comer, dormir o, simplemente, callar. “A la gente le encanta ver sin ser vista”, resume el productor.

Diez camarógrafos, ocultos tras espejos y ubicados en la zona de juegos y en pasadizos técnicos, registran en silencio lo que ocurre dentro de “La granja”, mientras los participantes creen estar solos frente a un vidrio oscuro. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

El engranaje técnico es descomunal: 30 cámaras robóticas, 10 cámaras broadcast, dos señales paralelas, edición en tiempo real. Lo que el espectador ve es apenas una curaduría del caos. Hay escenas que se escapan, otras que se revelan después, como piezas de un rompecabezas emocional.

Los participantes no saben cuándo los están grabando ni dónde están colocadas estratégicamente las cámaras. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Y en medio de todo, una pregunta inevitable: ¿por qué volver al reality ahora? Rodríguez no lo plantea en términos nostálgicos, sino estratégicos.

“El canal decidió asumir el riesgo económico, pero también narrativo. Apostó por un formato donde no todo está bajo control, donde el error, la incomodidad y lo imprevisible son parte del producto”, detalla.

Porque en “La granja VIP” no solo compiten 16 famosos por 100 mil soles. Compiten versiones de sí mismos. El que quiere ser líder. El que quiere victimizarse. El que provoca. El que observa. El que sobrevive.

Uno de los accesos al detrás de cámaras de “La granja VIP”, donde opera parte del equipo técnico que sostiene la convivencia, la vigilancia permanente y la transmisión continua del reality. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

El reality se estrenó el 16 de marzo y se extenderá durante 13 semanas, hasta el 16 de junio. Cada sábado un participante abandona la competencia y el grupo se reduce progresivamente hasta llegar a la final. El ganador se llevará 100 mil soles.

Y nosotros —vestidos de negro, invisibles, al otro lado— hacemos lo mismo que las cámaras: mirar. Sin intervenir. Esperando el momento en que alguien olvide que está siendo visto. Y solo entonces ocurre la televisión más honesta.

Área de competencia donde se realizan las principales pruebas y juegos del reality. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

¿Dónde ver la Granja EN VIVO? Por la señal de Panamericana TV, de lunes a viernes a las 8:30 p.m., y a través del canal de YouTube oficial.