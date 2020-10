La India volvió a captar la atención luego de un duro comentario que hizo respecto a la carrera musical de Yahaira Plasencia. Cabe mencionar que, en 2019, la artista internacional calificó de “vedette” a la peruana.

En una entrevista con un medio local, la intérprete de “Mi Mayor Venganza” recordó sus comentarios respecto a la expareja de Jefferson Farfán tiempo atrás, y dijo: “¡Y la tierra tembló con esa declaración! Considero que (Yahaira) está haciendo lo que tiene que hacer y tiene un público que la apoya y es lo más importante”.

La artista de 51 años sostuvo que en su opinión Plasencia no hace salsa. “Lo que hace no es salsa, es mi opinión. Salsa es lo que plantó Celia Cruz y yo sigo ese legado”, señaló al diario La República.

La India también se refirió a Sergio George y sostuvo que el único artista que le da luz es Marc Anthony, y que ella fue quien le abrió las puertas en la escena musical.

“A este hombre, que se ha ganado tantos premios en salsa tropical, el único artista que siempre le va a dar luz es Marc Anthony, no hay más nadie. Yo le abrí las puertas a él, hicimos un disco número uno que es ‘Dicen que soy’ y entonces yo lo veía un poco perdido. Se le respeta y todo, pero cuando empezó a mencionar mi nombre, hasta allí llegó conmigo. Para mí él es invisible. Yo he seguido con mi carrera, no sé si los salseros lo respetan como se merece”, acotó.

Finalmente, La India destacó que Yahaira Plasencia tiene talento, pero para la música urbana. “Yahaira no es salsera, tiene derecho a triunfar y llevar su sensualidad al mundo porque no es la primera ni la última. Tenemos a Jennifer López y a muchas mujeres que lo hacen y es válido”, concluyó.

