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Manuela González vive encuentro soñado con Messi en el GP de Miami. (Foto: Composición)
Manuela González vive encuentro soñado con Messi en el GP de Miami. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La actriz colombiana Manuela González se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video de su inesperado encuentro con Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, un momento que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

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