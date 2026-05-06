La actriz colombiana Manuela González se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video de su inesperado encuentro con Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, un momento que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La intérprete, conocida por su participación en la serie Perfil Falso de Netflix —cuya tercera temporada se estrenó recientemente—, publicó en su cuenta de Instagram el instante en que el futbolista argentino la saluda en medio del evento deportivo. El clip muestra a Messi sonriendo y levantando la mano hacia la cámara, gesto que desató la emoción de la artista.

“POV: cuando Messi descubre que existes” , escribió González en la publicación, acompañando el video con una reacción espontánea que evidenció su entusiasmo al ver de cerca al astro del fútbol.

El encuentro se produjo durante el Gran Premio de Miami, donde diversas figuras del entretenimiento y el deporte se dieron cita. Aunque breve, el saludo fue suficiente para convertir la escena en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios. Entre ellos destacó el mensaje de Andrés Vasco, esposo de la actriz, quien bromeó sobre la cercanía del encuentro. “Lo tuviste más cerca que yo” , escribió.

Usuarios y seguidores también reaccionaron con humor, señalando que, tras el éxito de Perfil Falso, ahora sería Messi quien podría considerarse afortunado de haber coincidido con la actriz.

El episodio no solo reforzó la popularidad de González en plataformas digitales, sino que también dejó ver una faceta más espontánea y cercana de la artista, quien por unos segundos pasó de protagonista de ficción a admiradora del campeón del mundo.