Gerardo Zamora navegaba por el ciberespacio cuando un titular llamó poderosamente su atención. “‘La reina del sur’, la serie más cara y exitosa de Telemundo se grabará en Perú”, se leía en el encabezado. La productora Ximena Cantuarias daba a conocer en una entrevista exclusiva para El Comercio que actores peruanos serían convocados para la tercera entrega de la sintonizada ficción protagonizada por Kate del Castillo. Anuncio que no pasó desapercibido para el popular Valentín Condori de “Qué buena raza”, quien ese mismo día emprendió el reto de demostrar que era la mejor opción.

“Después de leer la entrevista que le hicieron a Ximena Cantuarias, me comuniqué con ella a través de las redes sociales para comentarle que estaba interesado en hacer el cásting. Me dijo que estaba en la lista de los actores que pensaba convocar. Al parecer conocía mi trabajo. Luego mi mánager recibió de Tondero, la productora que se encargó de la selección de actores peruanos, las explicaciones técnicas que debían tomarse en cuenta para grabar el videocásting. Paul Gastelo y Manuel Torres me ayudaron en ese proceso”, recuerda el actor nacional.

Zamora Flores fue seleccionado para actuar en “La reina del sur 3″ junto a los actores peruanos Mayella Lloclla, Emanuel Soriano, Martín Martínez, Rodrigo Palacios y Beto Benites. La propia Cantuarias se comunicó con él para darle la grata y esperada noticia. “Fue un jueves a las 8: 00 p.m. cuando recibí el mensaje de Ximena, felicitándome porque había sido seleccionado. Recuerdo ese momento con gran alegría, qué emoción haber logrado un objetivo más dentro del trabajo que estoy realizando de manera sostenida, sin pausas”, destaca.

“Qué buena raza” (2002) marcó el debut actoral en televisión de Gerardo Zamora. Luego formó parte de las producciones nacionales como: “Demasiada belleza”, “Eva del Edén”, “Dina Páucar, la lucha por un sueño”, “Esta sociedad 2″, “El Gran reto”, Sally, la muñequita del pueblo”, “LaLola”, “La Perricholi”, entre otras.

“En cuanto a mi carrera internacional de la mano de ITM, la agencia que me representa en Colombia, hemos tenido participación en producciones de Caracol y Sony Pictures. Mi primer trabajo con Netfix fue en “La reina de Indias y el Conquistador”. Y lo último que hice antes de la pandemia fue ‘Crónicas’, unitarios de Univisión grabados en Colombia”, aclara el actor.

Zamora tiene un rol preponderante en la nueva entrega de “La reina del sur 3″. Aunque el actor evitó dar detalles de su personaje, se conoció que da vida al líder de una agrupación de asesinos por encargo.

“No estoy autorizado a comentar sobre mi personaje ni sobre la relación que este tiene con el resto de actores. Estoy al tanto de que al inicio de las grabaciones se filtró una información (que interpretaría a un sicario), pero no es necesariamente así”, asiente el artista nacional.

Asimismo, dijo sentirse orgulloso de que las ciudades de Cusco y Lima serán expuestas al mundo a través de la serie que tiene a Kate del Castillo en el rol principal.

“Se han hecho tomas increíbles en Machu Picchu, la serie va a mostrar lo mejor de nuestro país, los lugares más hermosos. Disfruté mucho el momento en que Kate y el equipo de Telemundo conocieron la ciudadela inca, estaban fascinados, muy felices”, asegura Zamora.

Destaca también el talento actoral y sencillez de Kate del Castillo, con quien compartió, además de grabaciones, momentos gratos tanto en Perú como en Colombia.

“Tuve la oportunidad de conocerla en Cusco, en una cena que organizó Tondero, es una mujer muy divertida, asequible, saluda con cariño, sus abrazos son intensos, sinceros, comparte su energía. Pese a su recargada agenda se da tiempo para compartir con los actores, tuvo comentarios muy sentidos, porque Mayella perdió este año a su padre y yo a mi madre. Y el día de su cumpleaños, en Bogotá, se puso contenta al vernos”, destaca el actor nacional.

Confía, además, en que su participación en este proyecto le abrirá las puertas a nuevos mercados internacionales. “Estamos dispuestos a tomar riesgos, a buscar nuevos retos afuera, a continuar en este camino que me encanta y me ha dado grandes satisfacciones, subraya.

Acaba con sombras

Atrás quedaron los difíciles momentos que el actor vivió en 2020, cuando aparecieron denuncias de acoso sexual en su contra a través de las redes sociales, las mismas que -aclaró en aquel entonces- provenían de hackers que utilizaron su nombre “para actos bajos”.

“Prefiero evitar cualquier pronunciamiento sobre el tema ya que considero que es dar alas a quienes buscan visibilidad a costa de personajes públicos, gracias a la ligereza de las redes sociales”, remarca Zamora.

El actor peruano Gerardo Zamora confía en que tras su paso por "La reina del sur 3" se le abrirán nuevas puertas a nivel internacional. (Foto: Instagram / @gerardozamoraoficial)

Nuevos aires

La ambiciosa propuesta de Telemundo ha pasado de ser una serie de narcotráfico a un drama que tiene como protagonista a Teresa Mendoza, una mujer empoderada y desarraigada de sus raíces.

“La reina del sur 3″ tiene en la producción a la peruana Ximena Cantuarias y en la dirección a Carlos Bolado, Carlos Villegas y Claudia Pedraza. Tondero fue la realizadora encargada de la producción y realización de la tercera temporada de la serie en Perú.

