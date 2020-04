Desde que inició la cuarentena, la actriz Luisana Lopilato y su esposo, el cantante Michael Bublé realizan un video en vivo todos los días a través de Instagram , para entretener a su seguidores, en medio de la pandemia del Covid-19. Se les ha visto realizar actividades cómo leer cuentos, cantar, cocinar y hasta contar algunos pasajes de su vida cotidiana. Sin embargo, el video que realizaron el viernes dejó muy preocupados a los fans de la argentina.

► Netflix: “Amor. Boda. Azar” y todos los estrenos de la semana en series y películas | FOTOS

Durante todo el sábado varios de los fan de Luisana Lopilato volvieron tendencia en las redes sociales un video en el que aparece su esposo. Este clip era un extracto de un en vivo que realizaron en Instagram.

Apenas inició el video, el cantante canadiense comenzó saludando a quienes ya estaban conectados y le pegó un codazo a su esposa. Luego, la jalonea hacia su lado, como intentando dejar claro que se trataría de una broma. Sin embargo, muchos usuarios se molestaron por el trato violento que tuvo con la actriz argentina.

Como nadie lo hizo y me parece necesario, voy a abrir un hilo con todos los videos de Michael Bublé ejerciendo violencia sobre Luisana Lopitalo: Empecemos con el principal y el que desato todo :) pic.twitter.com/lmhqRfszTm — ASJ' 🐺 (@AgostinaSj) April 12, 2020

Minutos más tarde, mientras el cantante Bublé leía un cuento para sus seguidores, Lopilato intenta acomodarle el cabello que tenía en el rostro. Nuevamente incómodo, él mueve la cabeza hacia un costado, tratando de esquivarla. Esta escena también generó polémica en las redes.

Tuviste un mal día burbuja? Con Luisana no! pic.twitter.com/1a6S59IqnV — La Pura Verdad (@lapuraverdad200) April 11, 2020

Estos videos se convirtieron en tendencia en y varios usuarios compartieron más clips, en los que se ve que el canadiense trata de manera poco gentil a la actriz argentina.

En otro video, se le ve muy molesto porque su esposa se demoró unos minutos a conectarse al vivo de Instagram. “Estaba haciendo unos cupcakes para los chicos”, se disculpó ella, pero no fue suficiente. Michael Bublé continúaba enojado y le contó a sus seguidores, que siempre tiene que mentir por ella. “Siempre llega tarde a todos lados. Le miento al médico, le miento al dentista... Les invento que hay mucho tránsito”, agregó. La actriz volvió a lucir incómoda.

Al final de otro video en vivo, sin que se diera cuenta que la cámara aún seguía grabando, se le escucha decir: “Voy a matarte”. Ella le pregunta por qué, y él reafirma “Voy a matarte”. Tras la publicación de estas imágenes, muchos de los fans de la actriz quedaron preocupados, incluso algunos le pedían a la actriz de “Rebelde Way” que lo dejara. Sin embargo, hubo otro grupo, más pequeño, que indicaban que solo ellos conocen los códigos de su relación.

LUISANA ENVÍA RESPUESTA

Horas después de haberse convertido en tendencia en Twitter, y que muchos de sus fans le escribieran preocupados y que otros insultaran a su esposa, la actriz argentina compartió un post en Instagram, en la que se ve una imagen de color negro y la frase: “Siempre hace lo correcto y deja para Dios las consecuencias”.

“¡Es increíble como son algunos seres humanos mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo!”, escribió la actriz junto a la imagen.

“Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia”, continuó.

“Y después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quien es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo!”, escribió en relación al difícil momento que vivieron en el 2016, cuando su hijo mayor, Noah, fue diagnosticado con cáncer.

“Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia, donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco. Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca: amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad. NO este tipo de personas”, concluye.