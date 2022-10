Su nombre es Natalia Mena, pero millones de personas la conocen y le han dado un ‘follow’ y miles de ‘likes’ por los videos que publica como ‘La Segura’ en Instagram, YouTube y TikTok. Lo que pocos saben es que su carrera en redes sociales comenzó por un trágico de su vida.

La caleña de 30 años publicó sus primeros videos tras ser víctima de unos delincuentes que, para robarle su auto, le dispararon y la dejaron con heridas en la médula espinal y un diagnóstico médico que aseguraba que nunca más volvería a caminar. De ese momento terrible, la joven empezó a hacer videos de humor que se convirtieron no solo en una “luz en el camino” para ella, sino para otras personas que conectaron con su forma de enfrentarse a la dureza de la vida con ironía.

“Yo me dediqué sol a sol, luna tras luna, porque las redes sociales fueron algo que me sacó del momento de depresión en el que estaba. A veces uno prefiere reír en vez de llorar, tener sentido del humor me ayudó demasiado”, explicó ‘La Segura’ en un encuentro con “El Comercio” en Guayaquil, a donde llegó para ser parte de los Premios Heat 2022.

Como parte de su participación en el evento, la colombiana se sumará a Kunno, Marko y Kevlex en una charla sobre su experiencia en redes sociales y cómo crear contenidos exitosos. En su caso, ella dice que parte de su proceso se basa en planificar mucho.

“Yo hago guiones, siempre que estoy en la calle y se me ocurre un video, lo apunto. Yo tengo un chat conmigo misma, me envió notas de voz, me envió ideas para inspirarme para un video y hago mi guión”, contó Segura, quien recientemente inició una relación amorosa con un rostro muy conocido en la televisión peruana: el uruguayo Ignacio Baladán, a quien la caleña también califica como otro “regalo” que le dieron las redes.

“Yo lo necesitaba para un video, no a él en específico porque no lo conocía, pero necesitaba a una persona para un beso en un video. A mí siempre me quieren vincular con los chicos con los que hago videos pero en siete años y medio que llevo en esto y me he dado besos con chicos siempre ha sido absolutamente profesional, pero esta fue la primera vez que me enamoré, fue amor a primera vista”, afirmó

Además… El evento El 20 de octubre en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil se realizará el gran concierto de los Premios Heat 2022. Participarán artistas como Greeicy, Mike Bahía, Fanny Lu, entre otros. El ingreso es libre. El show se podrá ver también en vivo a través de HTV y en streaming por Losheat.tv.