La Tigresa del Oriente lo volvió a hacer. La cantante peruana sorprendió a sus fieles seguidores en redes sociales al aparecer en el videoclip de “Tropicoqueta”, nueva producción musical de la colombiana Karol G.

El material audiovisual, lanzado en simultaneo con el documental internacional sobre la vida de la ‘Bichota’, presentó a diversos rostros ligados a la cultura pop. Entre los más representativos estaba la Tigresa del Oriente.

En el videoclip, La Tigresa del Oriente aparece junto a diversas figuras como la vedette mexicana Lyn May y el niño Felipe, quien se volvió viral en redes sociales por decir su nombre mientras movía los hombros.

La Tigresa del Oriente aparece en el videoclip de "Tropicoqueta" de Karol G. (Foto: Captura de video)

De esta manera, el reconocido personaje peruano se sumó al videoclip oficial de “Tropicoqueta” de la ‘Bichota’, donde hace referencia a diversos personajes de la cultura latinoamericana.

El videoclip incluye mujeres que marcaron referencia en la cultura popular en América Latina, por lo que el material presenta un legado de artistas y personalidades que han trascendido a nivel internacional.

La Tigresa del Oriente aparece en el videoclip de "Tropicoqueta" de Karol G. (Foto: Captura de video)

Cabe recordar que el videoclip oficial de “Tropicoqueta” fue presentado durante la emisión del documental internacional “La Premiere”, donde se mostró la vida y ascenso de la colombiana Karol G, así como el videoclip de su nuevo tema “Ivonny Bonita”.