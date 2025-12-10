Judith Bustos celebra su aparición en videoclip de Karol G. (Foto: Instagram/tigresadeloriente)
Judith Bustos celebra su aparición en videoclip de Karol G. (Foto: Instagram/tigresadeloriente)
Redacción EC

Judith Bustos, conocida como la , expresó su satisfacción por el éxito del videoclip Tropicoqueta, en el que participó junto a . La cantante peruana destacó que el material audiovisual ha tenido gran acogida en plataformas digitales y señaló que la artista colombiana la trató con humildad y respeto durante las grabaciones.

“Estoy contenta porque el video es un éxito en todas las plataformas y he podido ser parte por la invitación de Karol G”, afirmó.

Bustos comentó que se sintió cómoda durante el rodaje y valoró el comportamiento de Karol G, con quien conversó en varias ocasiones.

“Es una chica muy humilde, muy chévere y me trató con respeto”, indicó.

La cantante sostuvo que su presencia en el videoclip representa un mensaje de constancia en la búsqueda de los sueños, especialmente a sus 80 años. “Quiero que todos vean que la Tigresa sigue cumpliendo sus sueños, este es un mensaje de persistencia”, señaló.

La artista también mencionó que no presta atención a las críticas y que su intención es seguir trabajando en nuevos proyectos. “A mí me dicen de todo, sé de dónde vienen, pero no me tumban”, comentó. Además, expresó agradecimiento por mantener su salud física y mental. “Hay Tigresa para rato y seguiré trabajando para alegrar a mi público”, dijo.

El lanzamiento de coincidió con la presentación del documental internacional La Premiere, centrado en la vida y trayectoria de Karol G. El videoclip reúne a figuras reconocidas de la cultura pop latinoamericana, entre ellas la vedette mexicana Lyn May y el niño Felipe, conocido por hacerse viral en redes sociales. En el material, la Tigresa del Oriente aparece como uno de los rostros emblemáticos incluidos en el proyecto, que rinde homenaje a mujeres y personajes que han marcado referencia en la región.

El videoclip oficial también acompaña el nuevo tema Ivonny Bonita y forma parte del contenido presentado durante el documental, que muestra el ascenso musical de la cantante colombiana.

