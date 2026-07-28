Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores | (Foto: Instagram / @ibaillanos)
Además de quienes lo vieron a través de Internet, en el estadio de La Cartuja había 80.000 espectadores | (Foto: Instagram / @ibaillanos)
Por Agencia EFE

La Velada del Año de Ibai Llanos, el evento de boxeo entre creadores de contenido, ‘influencers’ y ‘youtubers’ mezclado con conciertos, se siguió desde más de 34 millones de dispositivos y tuvo un pico de audiencia de 8,7 millones de dispositivos en su emisión por redes sociales este pasado sábado, desde el estadio de La Cartuja de Sevilla (sur de España).

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