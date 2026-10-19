El 'streamer' español Ibai Llanos anuncia la transmisión de La Velada del Año por Netflix a partir de 2027. (Captura de YouTube @NetflixEspana)
El 'streamer' español Ibai Llanos anuncia la transmisión de La Velada del Año por Netflix a partir de 2027. (Captura de YouTube @NetflixEspana)
Por Redacción EC

La Velada del Año, el espectáculo organizado por el streamer español Ibai Llanos, llegará a Netflix a partir de 2027. La plataforma anunció que retransmitirá las próximas tres ediciones del evento, correspondientes a los años 2027, 2028 y 2029, como parte de una estrategia para llegar a una audiencia global.

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