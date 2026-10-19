La Velada del Año, el espectáculo organizado por el streamer español Ibai Llanos, llegará a Netflix a partir de 2027. La plataforma anunció que retransmitirá las próximas tres ediciones del evento, correspondientes a los años 2027, 2028 y 2029, como parte de una estrategia para llegar a una audiencia global.

El anuncio fue realizado este lunes mediante un comunicado, en el que Netflix confirmó el inicio de esta nueva etapa para el evento, que hasta ahora se había emitido principalmente a través del canal de Ibai Llanos en Twitch. En 2026, la retransmisión también se amplió a YouTube y TikTok.

Llanos destacó que el acuerdo permitirá impulsar el crecimiento del espectáculo sin perder el vínculo con su comunidad. Según expresó en el comunicado, el objetivo es hacer que La Velada sea “todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible”.

El creador de contenido también recordó los inicios del proyecto, cuya primera edición se celebró en 2021 en una sala de conciertos de Barcelona. En aquel momento, señaló, no imaginaba hasta dónde llegaría la iniciativa, que en cinco años consiguió reunir a millones de espectadores.

Un anuncio cinematográfico

“¿Cómo puedo llegar La Velada al siguiente nivel? Pues la verdad es que no lo sé...“, cuestionó el creador de contenido en lo que parecía ser una transmisión en directo, para luego dar paso a su inmersión en lo que parecía ser una dimensión alumbrada con el característico rojo de la gran ‘N’.

Flanqueado por personas encapuchadas usando las icónicas máscaras de Salvador Dalí de ‘La Casa de Papel’ y de las figuras geométricas de ‘El Juego del Calamar’, Ibai ingresa a un cuadrilátero en el que se lee “Netflix” en el centro de la lona.

De esta manera, el video compartido por el ‘streamer’ y cuentas de la plataforma correspondientes a Argentina, Colombia, Chile, LATAM y España concluye con el anuncio que resume todo: “Próximamente La Velada del Año VII”.

La Velada del Año pasó de Twitch a los grandes estadios

El crecimiento del evento se refleja en sus cifras de audiencia. La quinta edición, celebrada en 2025, alcanzó un máximo de 9,3 millones de espectadores simultáneos. Según Netflix, la audiencia media pasó de cerca de un millón en 2021 a más de seis millones en 2026.

La plataforma también destacó la transformación del espectáculo, que comenzó como una competición de boxeo entre creadores de contenido y evolucionó hasta convertirse en una producción de gran formato que combina deporte, música y entretenimiento.

La Velada del Año reúne a figuras digitales populares de España y Latinoamérica y ha ampliado su dimensión presencial con el paso de las ediciones. De acuerdo con Netflix, el evento pasó de un formato reducido a llenar algunos de los estadios más importantes de España, entre ellos el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

Con su llegada a Netflix en 2027, el espectáculo iniciará una nueva etapa de distribución, con tres ediciones consecutivas previstas en la plataforma, aunque no se ha confirmado si Netflix emitirá el evento en directo en todos los territorios y si el acuerdo contempla únicamente la retransmisión o también otros contenidos relacionados.

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