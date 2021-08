Conforme a los criterios de Saber más

El día que Fito Flores cantó “Pegasus fantasy” en “La Voz Perú”, los entrenadores aplaudieron de pie y Mauricio Mendoza (Mauren), el cantante oficial de la versión para Latinoamérica del tema, le escribió para felicitarlo. “Impecable, digno de una final”, asintió Mike Bahía. “Gracias por tu dosis de genialidad”, sostuvo Daniela Darcourt. “Estás preparadísimo para esto y más”, aseveró Eva Ayllón. Y Guillermo Dávila, coach del joven trujillano, expresó su satisfacción por tenerlo entre sus filas. Pese a ser uno de los participantes favoritos del público, el músico fue eliminado en etapa semifinal. Se despidió agradecido y con la firme promesa de seguir dando que hablar en la música.

Fito Flores en el imponente escenario de "La Voz Perú". El cantante trujillano fue eliminado en la etapa semifinal. (Foto: Instagram / @fitoflores_official)

La primera vez que Flores pisó un programa de canto fue en 2004, en “Superstar”. Tenía 19 años. “Aquella vez ganó Susan Ochoa.

“Cuando participé en ‘Superstar’ era joven, no tenía estudios de canto; pero lo disfruté mucho, aprendí bastante. Esta es la primera vez que estoy en un concurso de manera profesional. Siempre quise volver a competir, veía ‘Los cuatro finalistas’, ‘La Voz Perú’, pero no tenía tiempo para aventurarme en concursos. En esta temporada, como los eventos se vinieron abajo por la pandemia, hubo tiempo para venir a Lima a participar”, aclara el cantante trujillano.





Fito flores tiene 36 años, ha estudiado canto lírico, integra Angelus El Coro de Lujo de Trujillo y es profesor de música. Llegó a “La Voz Perú” por sugerencia de su hermano y por iniciativa de su esposa.

“Fue una apuesta grande porque tuve que venir con mi familia y estoy contento de haberlo hecho, lo he disfrutado muchísimo. Cuando Latina empezó con las promociones de ‘La Voz’, mis alumnos y mi hermano me sugerían competir, entonces me entró el bichito. Mi esposa empezó a averiguar, buscó teléfonos y me animó a enviar un video”, comenta el músico trujillano.

“Amo el rock, pero la canción que mandé a la competencia fue ‘Tan enamorados’ de Ricardo Montaner. Me encanta cantarle a lo positivo, sumar, alegrar, pues todo eso construye un mundo mejor”, añade.

Inicios

Flores comenzó a tocar guitarra cuando tenía doce años de edad y tres años después integró su primera banda de rock. Es fanático de célebres exponentes de la música como Michael Jackson.

“La música no entra en mí por una responsabilidad, entra por un fanatismo, admiración, por un juego. Cuando voy a las tiendas de guitarras eléctricas, por ejemplo, no me enamoro de las guitarras sino del artista que la toca. Empecé como guitarrista en una banda de rock llamado Aragón, teníamos presentaciones, pero no vocalista. El día que tuvimos que cantar, mis amigos me insistieron en que yo lo haga. Recuerdo que un grupo de metaleros que me escucharon, me dijeron que lo hacía espectacular. Me incentivaron a seguir en esto”, destaca.

En “La Voz Perú”, Fito Flores sobresalió con interpretaciones de “Pegasus fantasy” de “Los Caballeros del Zodiaco”y “We are the Champions”. Llegó a semifinales tras superar a la venezolana Oriana Montero.

Actualmente, alejado del ‘reality’ de Latina, el músico trujillano alista un disco con temas propios. “Tengo ocho canciones ya grabadas, aprovecharé esta catapulta para hacer algo grande, no siento que he perdido, ninguno ha perdido, todos hemos ganado”, sentencia.