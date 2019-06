¿Fue por Bradley Cooper? Revelan por qué Lady Gaga canceló su compromiso

Luego de que se confirmara la separación de Bradley Cooper e Irina Shayk, los rumores de romance entre el actor y la cantante Lady Gaga han vuelto a surgir.

Como se recuerda, la dupla protagonizó la cinta romántica "A Star is Born", que los llevó a ofrecer una muy comentada performance en la gala del Oscar 2019. Fue la conexión entre los artistas la que potenció la especulación sobre un romance y que ahora, con ambos solteros, vuelve a cobrar fuerza.

Aunque Bradley Cooper no se ha pronunciado sobre su separación de Irina Shayk, recientemente Lady Gaga hizo referencia por primera vez al final de su compromiso en matrimonio con Christian Carino.

En un show en Las Vegas, antes de interpretar el tema "Someone to Watch Over Me", la rubia le dijo al público: "La última vez que canté este tema, tenía un anillo de compromiso... hoy será diferente".

EL QUE AMA MENOS

Una fuente cercana a la intérprete de "Poker Face" le reveló a la revista "People", las razones que la llevaron a terminar con Christian Carino poco después de concluir las promociones de "A Star is Born".

"Simplemente no funcionaba. Las relaciones terminan. No hay mucho drama en esta historia", citó "People". "Sus amigos siempre supieron que no durarían mucho tiempo. Se notaba que Christian estaba más enamorado que ella", continuó.

Las versiones en el flanco de Cooper y Shayk son similares: la relación se habría quebrado hace varios meses y prácticamente vivían separados en las últimas semanas.

NO EVOLUCIONARON JUNTOS

Un artículo de la revista "Elle" explica que fueron varias las oportunidades que Shayk y Cooper se dieron antes de decidir acabar con su relación por el bien de la hija que tienen en común.

"Nunca compraron una casa juntos, era solo la casa de Bradley. No había movimientos en esa dirección. Luego está el hecho de que nunca se casaron después de que nació la niña, ella realmente esperaba que eso pasara. Parecía que no estaban realmente llevando una vida juntos más allá del nacimiento de su hija", explicó la citada publicación.

"Incluso llegaron a pasar una temporada separados para ver cómo se movían las aguas. Habían puesto demasiado en esta relación para verla morir así. Ahora tratan de llegar a un acuerdo y continuar sus caminos. Ellos realmente quieren a su hija, y esto no va a cambiarlo", continuó el medio.