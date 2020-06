Lady Gaga usó su cuenta de Instagram para hablar de la muerte de George Floyd, caso que ha provocado grandes protestas en casi todo Estados Unidos. Sin embargo, la cantante quiso hacer una reflexión sobre la violencia en dicho país, la falta de apoyo del gobierno y lo que piensa del presidente Donald Trump y su desempeño tras la triste noticia.

“Tengo muchas cosas que decir sobre esto, pero lo primero es que tengo miedo de decir cualquier cosa que incite más al enojo, aunque este está justificado”, señaló en la primera parte de su extenso mensaje.

La intérprete de “Rain on Me” afirmó que no desea contribuir con más violencia. “Estoy indignada por la muerte de George Floyd, tal como lo he estado por las muertes de demasiadas vidas negras durante cientos de años", agregó.

Para Gaga, las voces de las comunidades negras han sido silenciadas por años y culpó directamente al “racismo sistémico y sistemas corruptos que lo apoyan". ”Todos los días las personas en Estados Unidos son racistas, eso es un hecho", sentenció.

Crítica a Donald Trump

Lady Gaga, que hace poco lanzó su disco “Chromatica”, señaló que el presidente Donald Trump falló al tratar este delicado tema y sus “soluciones” se han basado en el prejuicio.

“Tiene la más poderosa oficina del mundo y no ofrece nada más que ignorancia y prejuicio (...) Hemos sabido que es un tonto racista desde que asumió el cargo. Él está alimentando un sistema que ya está arraigado en el racismo”, criticó.

Finalmente, Gaga pidió a sus seguidores que hablen entre ellos mismos con pasión e inspiración al resto. “Esto no es justicia. Esta es una tragedia que define a nuestro país (...) Estoy triste. Estoy enojada y usaré las palabras que yo encuentre para tratar de comunicar lo que se necesita cambiar de manera efectiva y no violenta”, concluyó en sus redes sociales.

