Lady Gaga reivindica el estilo latino en el Super Bowl con un vestido dominicano y una flor de Maga. (Foto: JOSH EDELSON / AFP)
Por Redacción EC

Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la Flor de Maga puertorriqueña sobre uno de sus tirantes. Así apareció y cantó Lady Gaga en la Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny y de la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.

