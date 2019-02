Lady Gaga: ¿por qué rompió su compromiso con Christian Carino?

La superestrella de la música pop y nominada al Oscar Lady Gaga rompió con su prometido, su segundo quiebre sentimental en tres años.



Un representante de Gaga confirmó el martes los reportes de medios sobre que la intérprete de "Shallow" y Christian Carino, quien también es su agente, pusieron fin a su compromiso, pero no entregó detalles.

"Simplemente no funcionó. Las relaciones a veces terminan", dijo una fuente no identificada a la revista People. "No hay una extensa historia dramática", agregó.

La noticia de la separación se conoció días antes de la ceremonia del Oscar. Gaga, de 32 años, está nominada al premio a mejor actriz por su papel en la película romántica "Nace una estrella".



La cantante interpretará "Shallow" de "Nace una estrella" en la ceremonia del Oscar, donde es considerada como la favorita para llevarse el premio de la Academia a la mejor canción original.

Gaga anunció en octubre que se había comprometido con Carino. La pareja comenzó a salir en febrero de 2017, pocos meses después de que ella puso fin a una relación de cinco años con el actor Taylor Kinney de "Chicago Fire".

La cantante y Carino parecían cercanos cuando asistieron a las ceremonias de los Premios Globo de Oro y de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos en Los Ángeles en enero, pero sus admiradores notaron que no estaba usando su anillo de compromiso cuando cantó en los Premios Grammy el 10 de febrero.



(Fuente: Reuters)