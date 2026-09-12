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La actriz y cantante mantiene un romance con el empresario Michael Polansky | Foto: EFE
La actriz y cantante mantiene un romance con el empresario Michael Polansky | Foto: EFE
/ ANDY RAIN
Por Agencia EFE

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, se convirtieron en padres de su primer hijo juntos, según informaron este viernes medios especializados como Page Six y People.

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