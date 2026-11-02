Lali Espósito y Pedro Rosemblat revelan fotografías de su boda. (Foto: Instagram / @lali)
Lali Espósito y Pedro Rosemblat revelan fotografías de su boda. (Foto: Instagram / @lali)
Por Redacción EC

La cantante y actriz argentina Lali Espósito compartió las primeras fotografías oficiales de su boda con el conductor Pedro Rosemblat, realizada el sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio de San Telmo, en Buenos Aires. La artista publicó siete imágenes de la celebración en su cuenta de Instagram, un día después de la ceremonia, que se llevó a cabo bajo un estricto hermetismo.

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