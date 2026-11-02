La cantante y actriz argentina Lali Espósito compartió las primeras fotografías oficiales de su boda con el conductor Pedro Rosemblat, realizada el sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio de San Telmo, en Buenos Aires. La artista publicó siete imágenes de la celebración en su cuenta de Instagram, un día después de la ceremonia, que se llevó a cabo bajo un estricto hermetismo.

“¡Fuimos inmensamente felices!“ , escribió Lali en una publicación que compartió junto a su esposo. Además, agradeció a las personas que los acompañaron durante la celebración y a quienes les hicieron llegar sus mensajes de cariño a la distancia.

“Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia ”, agregó la intérprete, antes de cerrar su mensaje con la frase “Aguante el amor”. La publicación estuvo acompañada por la canción Necesito tu amor, de Charly García.

Las fotografías muestran distintos momentos de la boda. En la primera imagen, Lali y Pedro aparecen juntos, a punto de besarse. En otras postales, ambos posan frente a la cámara y dejan ver los atuendos que eligieron para la ocasión.

La cantante lució un vestido de novia blanco marfil de satén, con escote recto, tirantes finos y un corset de diseño minimalista. La prenda destacó por su falda larga de caída fluida y una pequeña cola. Por su parte, Rosemblat vistió un traje beige de corte clásico, acompañado de una camisa blanca y una corbata en tono claro.

Entre las imágenes también aparece el conductor mostrando la libreta roja de matrimonio mientras hace la señal de la victoria con los dedos. En otra fotografía, la pareja se muestra bailando y sirviendo champán a sus invitados sobre una torre de copas, con Lali sentada sobre los hombros de su esposo.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la torta de bodas, que contó con nueve pisos y fue elaborada especialmente para la pareja por el pastelero argentino Damián Betular.

Tras compartir las fotografías, la publicación de Lali acumuló miles de reacciones y comentarios de familiares, amigos y seguidores, quienes le enviaron felicitaciones por su matrimonio con Rosemblat.

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