El futbolista Lamine Yamal pone punto final a los rumores y confirma su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. La estrella del FC Barcelona sorprendió a todos al compartir en sus stories de Instagram el romántico gesto que tuvo con su pareja en su cumpleaños 25.

A través de sus stories de Instagram, el joven futbolista español compartió una romántica fotografía al lado de la cantante argentina, quien cumple 25 años este lunes 25 de agosto.

En la imagen en mención, Lamine Yamal luce sonriente mientras abraza a la cantante argentina. Ambos lucen frente a una gran torta rosada, mientras el ambiente está decorado con rosas y globos de corazón.

Lamine Yamal confirma relación con Nicki Nicole con romántico detalle por su cumpleaños. (Foto: Captura de IG)

De esta manera, el futbolista español pone fin a las especulaciones de una posible relación, que iniciaron en julio pasado tras el cumpleaños 18 de Yamal.

Por su parte, Nicki Nicole también compartió la romántica fotografía junto a Lamine Yamal en sus stories de Instagram. La cantante argentina acompañó la tierna postal con emojis de corazón en llamas.

Nicki Nicole respondió de forma romántica al detalle de Lamine Yamal por su cumpleaños. (Foto: Captura de IG)

Padre de Lamine habla de Nicki Nicole

Caber señalar que, antes de que el joven futbolista comparta la romántica fotografía; su padre, Mounir Nasraoui, negó rotundamente los rumores de una relación entre Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole, indicando que no conoce a la argentina.

“Qué va, hombre. Eso no me lo creo yo. Él tiene familia, tiene madre, padre, abuela. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica”, respondió en una entrevista con Europa Press.