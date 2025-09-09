Lamine Yamal y Nicki Nicole siguen apostando por su relación sentimental, pese a los rumores que surgieron en las últimas semanas sobre una supuesta separación. El delantero del Barcelona decidió dejar en claro que su vínculo continúa firme, luego de que algunos medios especularan con un presunto distanciamiento y hasta con la aparición de un tercero.

La aclaración llegó durante la última concentración de la selección española, tras la goleada 6-0 contra Turquía.

En un video grabado por su compañero Nico Williams, se observa a Yamal revisando su celular y sonriendo al ver el fondo de pantalla, una fotografía junto a Nicki Nicole. “¿Por qué sonríes, bro?”, se escucha decir a Williams antes de mostrar la imagen, donde aparece el futbolista con el torso desnudo y la cantante abrazándolo.

El clip fue acompañado de la frase “Mi chaval está in love”, lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La publicación disipó las versiones de una supuesta ruptura, que habían surgido tras el presunto borrado de fotografías en Instagram y los rumores de un posible ‘affaire’ de la intérprete con el jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, según difundieron medios argentinos.

Sin embargo, Yamal optó por responder con un gesto público y afectuoso que confirma la continuidad de la relación.

Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, el futbolista sorprendió a Nicki Nicole por su cumpleaños con una cena romántica decorada con globos, rosas y pasteles, además de un obsequio de joyas.

Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos luego de una escapada a Mónaco en el aeropuerto de Barcelona (Foto: AFP)

Con este gesto, la joven figura del Barcelona parece haber puesto punto final a las especulaciones, dejando claro que, al menos por ahora, su relación con Nicki Nicole sigue más sólida que nunca.