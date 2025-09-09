Lamine Yamal y Nicki Nicole siguen apostando por su relación sentimental, pese a los rumores que surgieron en las últimas semanas sobre una supuesta separación. El delantero del Barcelona decidió dejar en claro que su vínculo continúa firme, luego de que algunos medios especularan con un presunto distanciamiento y hasta con la aparición de un tercero.
La aclaración llegó durante la última concentración de la selección española, tras la goleada 6-0 contra Turquía.
MIRA: Christian Domínguez quiere tener una hija con Karla Tarazona: “Lo estamos pensando”
En un video grabado por su compañero Nico Williams, se observa a Yamal revisando su celular y sonriendo al ver el fondo de pantalla, una fotografía junto a Nicki Nicole. “¿Por qué sonríes, bro?”, se escucha decir a Williams antes de mostrar la imagen, donde aparece el futbolista con el torso desnudo y la cantante abrazándolo.
El clip fue acompañado de la frase “Mi chaval está in love”, lo que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La publicación disipó las versiones de una supuesta ruptura, que habían surgido tras el presunto borrado de fotografías en Instagram y los rumores de un posible ‘affaire’ de la intérprete con el jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono, según difundieron medios argentinos.
Sin embargo, Yamal optó por responder con un gesto público y afectuoso que confirma la continuidad de la relación.
Cabe recordar que el pasado 25 de agosto, el futbolista sorprendió a Nicki Nicole por su cumpleaños con una cena romántica decorada con globos, rosas y pasteles, además de un obsequio de joyas.
Con este gesto, la joven figura del Barcelona parece haber puesto punto final a las especulaciones, dejando claro que, al menos por ahora, su relación con Nicki Nicole sigue más sólida que nunca.
TE PUEDE INTERESAR
- MTV Video Music Awards 2025 EN VIVO vía YouTube: hora y link oficial de la alfombra roja
- MTV VMA’s 2025: fecha y horario confirmado de los Video Music Awards
- Cantante dominicano Jabriell rinde homenaje al Perú con su tema “Pisco Sour”
- Daniela Darcourt en “Una noche diferente”: tocó el cajón, bailó marinera y cantó junto a Eva Ayllón
Contenido sugerido
Contenido GEC