La canción “+57″, que reúne a los reguetoneros colombianos Karol G, J Balvin, Maluma, Ferxxo, Ryan Castro, Blessd, Dfzm y Ovy On The Drums fue lanzada el 7 de noviembre de 2024. A pesar de alcanzar millones de reproducciones rápidamente, el tema generó críticas, con algunos medios y expertos señalando que su propuesta musical no cumplió con las expectativas.

Sin embargo, el tema también fue polémico debido a una frase que algunos consideraron inapropiada. El verso original, “Mamacita desde los fourteen (14)” , fue acusado en redes sociales de hacer una referencia a la sexualización de adolescentes, lo que motivó una respuesta inmediata de los artistas y sus equipos.

En respuesta a la controversia, la frase “fourteen (14)” fue reemplazada por “eighteen (18)”, quedando como: “Mamacita desde los eighteen (18)”, en la versión disponible en Spotify, aunque todavía persisten dudas entre los usuarios sobre la autenticidad del cambio.

Algunos internautas sugirieron que la modificación se realizó con inteligencia artificial, ya que no todos los oyentes tienen acceso a la nueva versión. Spotify indicó a Infobae Colombia que están realizando “revisiones internas” y no tienen certeza del cambio de letra a nivel mundial.

CONOCE MÁS: Karol G es la máxima ganadora de los Latin Billboard 2024

🚨 la letra de "+57" ha sido alterada



Se cambió la linea por "una mamacita desde los eighteen"



— Actualmente el cambio solo está disponible en la versión de vídeo en Spotify pero se espera ser alterada posteriormente en el resto de plataformas. pic.twitter.com/3MSEiCzdNU — Karol G Charts (@ChartsKarolG) November 13, 2024

La polémica de “+57″ fue atendida por autoridades de Colombia, entre ellos, la congresista Juana Londoño y otros legisladores, quienes enviaron una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), solicitando que la canción fuera retirada de las plataformas y que los artistas recibieran capacitación en derechos de la niñez.

Astrid Cáceres, directora del Icbf, expresó su preocupación sobre el mensaje que la canción podría enviar a los jóvenes, mencionando que frases como “parecen inocentes, pero no son así” pueden contribuir a normalizar conductas irresponsables. “Lamentamos que talentos de nuestro país promuevan contenidos que fomentan el sexualismo a temprana edad”, afirmó la institución.

Por su parte, Karol G defendió la canción y pidió disculpas, argumentando que sus intenciones fueron malinterpretadas. “Buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, explicó la artista en su cuenta de Instagram. No obstante, reconoció la necesidad de ser más cuidadosa en su trabajo y expresó: “Escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.