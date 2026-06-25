Como antesala del estreno mundial de “Minions & Monstruos”, las divertidas criaturas amarillas han invadido la capital peruana. Por ello, desde esta semana, usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima visualizarán un tren temático sobre la séptima entrega de esta franquicia, realizada por Illumination y Universal Pictures.

La intervención consta de seis vagones completamente decorados tanto en su interior como en su exterior. De ese modo, este transporte ya se encuentra surcando la ciudad, convirtiendo el traslado diario de miles de limeños.

De acuerdo con la distribuidora, se estima que esta campaña impactará a más de 600 000 pasajeros por día, quienes podrán interactuar con las imágenes de los populares personajes camino a sus destinos.

“Minions & Monstruos” promete una aventura cargada de humor, emoción y diversión para toda la familia. Su estreno oficial en todas las salas de cine del Perú y del mundo está programado para este miércoles 1 de julio.

"Minions & Monstruos" en Lima

VIDEO RECOMENDADO: