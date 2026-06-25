Como antesala del estreno mundial de “Minions & Monstruos”, las divertidas criaturas amarillas han invadido la capital peruana. Por ello, desde esta semana, usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima visualizarán un tren temático sobre la séptima entrega de esta franquicia, realizada por Illumination y Universal Pictures.
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