El tren intervenido impactará a un promedio de 600 000 pasajeros | Foto: Difusión
El tren intervenido impactará a un promedio de 600 000 pasajeros | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Como antesala del estreno mundial de “Minions & Monstruos”, las divertidas criaturas amarillas han invadido la capital peruana. Por ello, desde esta semana, usuarios de la Línea 1 del Metro de Lima visualizarán un tren temático sobre la séptima entrega de esta franquicia, realizada por Illumination y Universal Pictures.

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