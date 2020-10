Conforme a los criterios de Saber más

Fue hace 10 años, durante el Mundial de Sudáfrica 2010, que obtuvo popularidad. En aquel entonces, esta desconocida hincha de la selección paraguaya captaba la atención de los flashes no solo por su belleza, sino también por la forma en la que alentaba a su equipo. Su nombre: Larissa Riquelme.

La fama que logró gracias a este torneo internacional la hizo ganarse el título de la ‘Novia del Mundial’ y la llevó a recorrer varios países, incluido el Perú. Aquí participó en varios eventos -uno de ellos junto a Roberto Martínez- y no puede ocultar el cariño que guarda por nuestro país.

En entrevista con El Comercio, Larissa Riquelme reveló que su relación con el futbolista Jonathan Fabbro -quien fue condenado a 14 años de prisión por abuso sexual- sigue en pie y ya tienen nueve años juntos. Asimismo habló de sus proyectos y también su deseo de convertirse en madre.

Ha pasado una década desde que te hicieras famosa en el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Cómo te mantienes vigente?

Sinceramente no sé cómo sigo aún, pero creo que también es porque he marcado un antes y un después a nivel mundial y sobre todo en el fútbol. Hoy creo que la combinación perfecta es una hermosa mujer que sabe de fútbol. También le pongo mucho a todo lo que hago y trato de darle siempre lo mejor a mi gente, a mi público, a la prensa que son los que ‘lo hacen’ a uno, así que estoy súper feliz demasiado contenta.

Hoy juega Perú vs. Paraguay en el primer partido de las Eliminatorias a Qatar 2022 ¿Cómo te sientes?

Cada vez que llega un encuentro de la selección estoy a full respondiendo mensajes de muchos medios y sobre todo de ustedes, a quienes quiero muchísimo, Hoy se enfrentan dos corazones míos.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Estoy en un programa de televisión en Canal 13 (de Paraguay) se llama “Hotel Ja,ja” y sigo trabajando como figura en mi país, pero sobre todo en redes sociales, donde he sido elegida como la mejor influencer de Paraguay entre más de 11 mil candidatos. Estoy súper contenta, feliz, trabajando con varias marcas importantes y seguimos a full. Además, hay varias propuestas más de televisión, pero estamos analizándolas.

¿Te gustaría regresar al Perú? ¿Aceptarías una oferta laboral aquí?

Por supuesto, eso no se pregunta. Me encantaría volver al Perú y compartir con la gente. ¡Qué hermosos recuerdos tengo de Perú! Me encantaría ir de vacaciones. Me encantaría volver a disfrutar de todas aquellas cosas que disfrutábamos y éramos tan felices, así que espero que después que pase toda esta situación que estamos viviendo (la pandemia) pueda volver y tengamos una linda oferta. Yo encantada de aceptar.

VIDEO RECOMENDADO

Larissa Riquelme en su faceta de conductora televisiva

Larissa Riquelme