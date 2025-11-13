Este jueves 13 de noviembre, se realizó la premier de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, donde una destacada presencia de talento peruano participó en diversas e importantes categorías.

La consagrada Susana Baca encabezaba esta terna nacional, junto al dúo Alejandro y Maria Laura, Nicole Zignago y otros artistas. Sin embargo, ninguno de los cinco nominados logró llevarse el codiciado gramófono dorado.

Aunque no ganaron, los seleccionados peruanos en categorías como Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque destacaron la relevancia del arte musical peruana en la industria latinoamericana.

¿Quiénes son los artistas peruanos que no ganaron el Latin Grammy?

La leyenda del folclore afroperuano, Susana Baca, que llegaba a la ceremonia con el respaldo de tres Latin Grammys previos, no pudo imponerse en la categoría de Mejor Álbum Folclórico con su trabajo 'Conjuros’, que fue superado por la producción 'Joropango’ de Kerreke y Daniela Padrón.

Susana Baca

Cabe destacar que, aunque no ganó en esta competencia, la artista recibió el Premio a la Excelencia Musical 2025 en reconocimiento a su trayectoria.

Por su parte, la joven cantautora Nicole Zignago, hija de Gian Marco, compitió en la terna de Mejor Canción Pop con su tema 'Te Quiero’. A pesar del éxito de su tema, el premio fue para la dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso por 'El Día del Amigo’.

Nicole Zignago

A su vez, el dúo Alejandro y María Laura también se fue con las manos vacías en la categoría Mejor Álbum Cantautor, donde su disco 'Dos Hemisferios’ perdió ante la aclamada 'Cancionera’ de Natalia Lafourcade.

De otro lado, el productor y músico peruano Renzo Bravo sumó dos importantes nominaciones por su trabajo con el artista venezolano Lasso, compitiendo a Mejor Canción Pop/Rock por coescribir 'Lucifer’ y en Mejor Álbum Pop/Rock por su producción en el disco 'Malcriado’.

En ambas categorías, los gramófonos fueron para 'Desastres Fabulosos’ (Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler) y para el álbum 'Ya Es Mañana’ de Morat, respectivamente.

Finalmente, en el arte visual, la artista peruana Lourdes Carhuas, junto a Daniela Tomás en el diseño, no obtuvo el reconocimiento en la categoría de Mejor Diseño de Empaque, donde participaba con 'Por Esas Trenzas’.