"El Valor de la Verdad": Pedro Moral contesto todas estas preguntas sobre Sheyla Rojas y su vida 

“El Valor de la Verdad” por Latina emitió su programa más polémico y el invitado fue el empresario Pedro Moral, el ex prometido de la conductora de TV Sheyla Rojas. Él contó los detalles más oscuros sobre la relación que tuvo por la popular “Shey Shey” y las razones por las cuales su noviazgo llegó a su fin.

Moral habló del amor que sentía por Rojas, también contó que amaba mucho a Antoñito y que le daba mucha más pena dejarlo a él que acabar la relación con la conductora de TV.

Pedro Moral aseguró en “El valor de la verdad” que Sheyla Rojas acabó con su autoestima y seguridad por las diversas situaciones que se dieron durante la relación y una de las más dolorosas fue que la ex chica reality le cobró 4 mil dólares por ser imagen de las fiestas que organizaba.

El empresario confesó que se sintió muy mal por todo lo que sucedió, estaba deprimido y hasta visitó al psicólogo para superas la situación, además, aseguró que no podía creer que Sheyla estaba haciendo su vida normal, como si nada hubiera pasado entre ellos.



También habló sobre su ex pareja Vanessa Terkes y las chicas con las que salió.



Estas son las 20 preguntas que Pedro Moral contestó en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad” de Beto Ortiz.



1. ¿Sheyla te dejó por que no eres millonario?

- Sí. (La respuesta es verdad)



2. ¿Quería Sheyla una boda de 170 mil dólares?

-Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Cambió Sheyla cuando le dijiste que tenían que reajustar el dinero?

-Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Gana Sheyla más dinero que tú?

-Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Eres un mantenido?

-No. (La respuesta es verdad)



6. ¿Pagabas el departamento donde vivías con Sheyla?

-No. (La respuesta es verdad)



7. ¿Enviaste tú el comunicado dando fin de la relación?

-Sí. (La respuesta es verdad)



8. ¿Continúas pagando el auto de Sheyla Rojas?

-Sí. (La respuesta es verdad)



9. ¿Pagaste el chofer que Sheyla utilizaba?

-Sí. (La respuesta es verdad)



10. ¿Te cobró Sheyla 4 mil dólares por ser imagen de las fiestas que hacías?

-Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Tienes los mismos gustos que Antonio Pavón?

- Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Fuiste pareja de Vanessa Terkes?

- Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Tuviste un affaire con Yamila Piñero?

- Sí. (La respuesta es verdad)



14. ¿Tuviste un affaire con Yamila Dahabreh?

- Sí. (La respuesta es verdad)



15. ¿Armaste el ampay con Domenica Delgdo?

- No. (La respuesta es verdad)



16. ¿Fuiste tú el mediador para que Pavón pueda verdad a su hijo?

- Sí. (La respuesta es verdad)



17. ¿Le guardas rencor a Sheyla?

- Sí. (La respuesta es verdad)



18. ¿Está tu familia decepcionada de Sheyla?

- Sí. (La respuesta es verdad)



19. ¿Consideras a Sheyla buena madre?

- Sí. (La respuesta es verdad)

20. ¿Amas a Sheyla Rojas?

- Sí. (La respuesta es verdad)



Se retira en la pregunta 20 y se lleva a casa 25 mil soles.