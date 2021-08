Conforme a los criterios de Saber más

Laura Bozzo juega una de sus cartas ante la solicitud de prisión preventiva dictada en su contra en México. Ella asegura que tiene una enfermedad pulmonar que, sumada a los 70 años que cumplirá el 19 de agosto, pone en riesgo su vida en caso de ingresar al reclusorio de Santiaguito de México.

Laura Bozzo no ha sido ajena a los problemas, sea en su actual hogar, México, o el Perú; aunque no siempre eso fue común en su vida. En diciembre de 1996, antes de ingresar a Panamericana Televisión para conducir “Intimidades”, programa que estuvo un año al aire antes de dar paso a “Laura en América”, la abogada concedió una entrevista a El Comercio donde habló de sus orígenes en televisión, su incipiente gusto por la pantalla chica y cómo se veía así misma. A continuación, el texto:

Laura Bozzo está a punto de reaparecer en la televisión nacional con un talk-show. “Intimidades” es el nombre escogido. Para que nos cuente acerca de este nuevo proyecto, conversamos con la Doctora en Derecho y Ciencia Política y catedrática de la especialidad, Laura Bozzo.

—¿Cómo llegaste a la televisión?

De casualidad. Después de una entrevista que me hicieron cuando era regidora de la municipalidad de Lima, me propusieron conducir un programa de televisión. Me gustó la idea y acepté.

—¿Por qué aceptaste?

Me encanta el contacto con las personas. Quería proyectar una imagen diferente a la mujer que siempre había mostrado la TV. Pertenecemos a una generación de mujeres luchadoras que, además de amas de casa, nos hemos desarrollado como seres humanos y profesionales. Nuestro papel ha cambiado y eso también debe reflejarse en las pantallas.

Laura Bozzo en 2004, tras inaugurar su nuevo set en el estudio Monitor. En ese lugar pasó tres años en arresto domiciliario. Foto: Martín Pauca para El Comercio.

—¿Tu discurso es feminista?

Lucho por hacer respetar nuestros derechos. Para gozarlos plenamente tenemos que educarnos y ganar nuevos espacios. Por ejemplo, el maltrato hacia la mujer sería mucho menor si ésta trabajara y no dependiera económicamente del marido.

—¿Sabemos que estás a punto de concretar un nuevo proyecto televisivo?

Sí y se va a llamar ‘Intimidades’. Será un programa de debate público en el estudio, acerca de los conflictos de la vida. Trataremos estos temas de manera positiva y con mucha seriedad, nada de sensacionalismos.

—¿Una especie de talk-show?

Pero diferente, por el tratamiento que daremos a los temas. Como será un programa dirigido a toda la familia, tocaremos problemas cotidianos, comunes a todos, más en llegar a lo sórdido. Estamos cansados de la violencia, de la agresión de todo tipo. Buscaremos cubrir la mayor cantidad de asuntos de interés público.

—¿Y en que canal se transmitiría?

En Panamericana Televisión.

—¿Qué opinas de tu experiencia televisiva?

Cuando estudiaba Derecho y Ciencia Política jamás pensé que algún día tendría un programa de televisión. Mi primer programa fue “Las mujeres tienen la palabra”, que se desarrolló en un ambiente electoral tenso. Pero el programa que más me satisfizo fue “Laura conociendo el Perú”, ya que pude continuar divulgando nuestro rico patrimonio histórico tal como lo había hecho antes desde mi cargo de directora del INC.

—¿Tuviste éxito con ese programa cultural?

Se piensa que lo cultural es aburrido, que no vende. Esto es falso, porque depende cómo se presenta el contenido.

—¿Qué hiciste al salir de la TV?

Retomar mis quehaceres profesionales, como abogada y catedrática. Pero, para ser sincera, extrañaba la televisión. Después una productora me pidió conducir un programa de corte turístico-cultural, que fue presentado a América Televisión. Posteriormente me llamaron de canal 5 para hacer ‘Intimidades’. Eso sí, no descarto las posibilidades de poder concretar el proyecto turístico cultural, que llenaría un gran vacío en la televisión nacional.

—¿Qué es Laura Bozzo?

Una persona que lucha por lo que cree.

Laura Bozzo en una foto sin fecha del Archivo Histórico de El Comercio.

