Laura Bozzo permanece en cuidados intensivos en México. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)
Laura Bozzo permanece en cuidados intensivos en México. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)
Por Redacción EC

La conductora peruana Laura Bozzo, de 74 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Ciudad de México, donde recibe tratamiento por un cuadro de neumonía, tras sufrir una perforación de úlcera duodenal que requirió una operación de emergencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?