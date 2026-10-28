La conductora peruana Laura Bozzo, de 74 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Ciudad de México, donde recibe tratamiento por un cuadro de neumonía, tras sufrir una perforación de úlcera duodenal que requirió una operación de emergencia.

A 12 días de su traslado desde Acapulco, su evolución ha sido lenta, aunque presenta algunos indicadores de estabilidad, según información difundida en el programa mexicano ‘Hoy’, de Televisa.

Durante la emisión del espacio televisivo, la periodista Martha Figueroa informó sobre el estado de salud de la presentadora y señaló que la infección respiratoria continúa siendo una de las principales complicaciones.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco a la Ciudad de México y, aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa” , explicó Figueroa.

La comunicadora también indicó que, pese a la complejidad del cuadro clínico, la frecuencia cardíaca de Bozzo se mantiene estable y no ha sido necesario intubarla nuevamente.

¿Qué le ocurrió a Laura Bozzo?

La complicación médica de la conductora comenzó a mediados de octubre de 2026, cuando se encontraba en Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero. Según las declaraciones de su asistente, Aarón Guerrero, la presentadora sufrió intensos dolores abdominales debido a la perforación de una úlcera duodenal.

El cuadro provocó una deshidratación severa y requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Debido a la gravedad de su estado y a la necesidad de recibir atención especializada, se dispuso su traslado a Ciudad de México.

Desde entonces, la presentadora permanece hospitalizada bajo cuidados intensivos. Personas allegadas han descrito su condición como grave, pero estable.