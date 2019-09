Laura Bozzo defiende a Verónica Castro tras escándalo con Yolanda Andrade

La actriz mexicana Verónica Castro reveló hace poco sobre su retiro profesional de la actuación, a raíz del escándalo que ha generado la supuesta boda con la conductora de televisión mexicana Yolanda Andrade. La conductora peruana Laura Bozzo fue una de las primeras en reaccionar tras esta decisión e indicó que "rechaza" y "repudia" los comentarios de Andrade, pues los considera "una total bajeza" en contra de la actriz.

► Laura Bozzo en Univision: conoce a Lili Estefan y Raúl de Molina, sus nuevos compañeros en la TV

► Verónica Castro anuncia su retiro de la actuación tras escándalo por supuesta boda

"Verónica, frente a tu anuncio de retirarte de la vida artística quiero decirte:", inició en un video que subió en su cuenta de Instagram. "Tú no puedes haber llegado al nivel donde has llegado, sucesora de María Félix, una estrella a nivel mundial, gran madre, gran señora, gran abuela; impactarte o dejarte llevar por una 'X' (Yolanda Andrade), por una N.N. que no representa nada ni a nadie", agregó.

Laura Bozzo, en el video compartido en Instagram, pide a la actriz que reflexione y reconsidere su decisión de dejar para siempre su vida profesional. Además, culpó a Andrade de haber hecho este escándalo solo para promocionar su nuevo programa de televisión.



"Lo único que ha querido es darle un poquito de publicidad a un 'programucho' que se ve en cable, que, obviamente, no tiene ninguna importancia", comentó.

"Tú que hiciste tu carrera, no por el escándalo, sino por el talento ¿vas a darle gusto? ¿Vas a hacerla pasar a la historia como la causante que hizo que Verónica Castro se retirara de la vida artística? ¡No!" agregó.

Finalmente, se dirigió directamente a Andrade. "Yolanda Andrade va para ti. Quien actúa con maldad hay que desearle suerte porque, tarde o temprano, tú la vas a necesitar", concluyó en el video de Instagram.