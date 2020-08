Gabriel Soto e Irina Baeva decidieron denunciar a Laura Bozzo ante la justicia mexicana por sus declaraciones durante una entrevista al programa “El Gordo y la flaca”, así como referencias a la pareja que ofreció a otros programas. Gustavo Herrera, abogado de la pareja, afirmó a la revista mexicana “TVyNovelas” que los actores buscan ir hasta las últimas consecuencias.

“Este lunes ellos van a ratificar la denuncia de hechos para que manden a citar a esta señora y declare por las expresiones que hace en el programa ‘El gordo y la flaca', además de sus comentarios en YouTube”, señaló.

Según reveló el abogado, la denuncia penal se ingresó en marzo pasado a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Desde ese momento, tanto Soto como Baeva, han pedido medidas de protección basadas en el código mexicano. La primera es una orden para que Bozzo no se exprese, acerque o moleste a la pareja.

Herrera asegura que en la demanda presentada se denuncian tres delitos : discriminación, amenazas y el acoso sexual. Para ello han trabajado toda una carpeta con las declaraciones de la peruana, así como USBs con videos.

No quieren una disculpa pública

“Mis clientes no están pidiendo una disculpa publica, porque con eso no se resarce el daño”, acotó. Hasta el momento no se conoce cuándo citaran a la presentadora peruana, pero esperan que las pruebas que ellos han presentado basten para que investiguen a Bozzo.

Si bien la pareja busca que el juicio prospere, ella no podría ir a prisión por estos delitos al no ser considerados graves. “No ameritan prisión preventiva oficiosa, pero sí sería merecedora de una sanción que la vinculará a otro proceso, y la señora tendrá que sufrir las molestias que genera todo esto”, agregó.

Sobre dinero, Herrara señaló que en el caso penal los actores no han pedido dinero, pero en la denuncia civil el juez tendrá que determinar la cantidad de dinero por daños y perjuicios. Por el momento, la polémica presentadora no podrá hablar de Baeva, ni de Soto.

