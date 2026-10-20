Alejandra de la Fuente confirmó que la intervención quirúrgica de su madre Laura Bozzo tuvo un resultado favorable. (Foto: Instagram / @missale_xo - @laurabozzo_of)
Alejandra de la Fuente confirmó que la intervención quirúrgica de su madre Laura Bozzo tuvo un resultado favorable. (Foto: Instagram / @missale_xo - @laurabozzo_of)
Por Redacción EC

La salud de Laura Bozzo continúa bajo observación médica luego de que la conductora fuera sometida a una operación de emergencia en México por una úlcera perforada. Ante esta situación, su hija Alejandra de la Fuente se pronunció y dio detalles del estado de su madre.

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