La salud de Laura Bozzo continúa bajo observación médica luego de que la conductora fuera sometida a una operación de emergencia en México por una úlcera perforada. Ante esta situación, su hija Alejandra de la Fuente se pronunció y dio detalles del estado de su madre.

En conversación con el youtuber Javier Ceriani, Alejandra confirmó que los médicos tuvieron que operar a su madre de emergencia y aseguró que el procedimiento concluyó favorablemente.

“Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando y sigue evolucionando favorablemente”, declaró.

Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en México por problemas intestinales. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)

Asimismo, la hija de la conductora explicó que tanto ella como su hermana se turnan para acompañarla durante su recuperación. “Mi hermana y yo hemos estado ahí, nos estamos turnando porque, lamentablemente, aquí no me dejan dormir con ella, como sí podía hacerlo en Acapulco. Así que me quedo a su lado hasta que nos piden retirarnos”, agregó.

Por su parte, Aarón Guerrero, asistente personal y chofer de Laura Bozzo señaló que su evolución presenta avances positivos, pero todavía es necesario actuar con cautela. “Delicada, pero estable. La señora va evolucionando bien”, manifestó en “América Hoy”.

El asistente de Laura Bozzo también precisó que la operación no fue un procedimiento menor, debido a la gravedad de la lesión que motivó la intervención inmediata. Según sus declaraciones recogidas por el citado medio, la perforación de la úlcera hizo que la cirugía fuera complicada, por lo que la recuperación de la conductora requiere atención especializada y seguimiento permanente.

Chofer de Laura Bozzo habla de su estado de salud

Aunque las declaraciones de su hija y de su asistente ofrecen señales favorables, la evolución de Laura Bozzo continúa siendo el principal motivo de atención.

Guerrero advirtió que existe la posibilidad de una recaída, por lo que pidió no minimizar la gravedad de la operación ni asumir que el resultado inicial garantiza una recuperación inmediata. “Quiero que entiendan que somos humanos, conforme vaya evolucionando, puede recaer su salud”, sentenció.