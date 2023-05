Laura Bozzo arremetió contra el ahora Rey Carlos III y la reina consorte Camila Parker, quienes fueron coronados el día de ayer. La ex presentadora peruana utilizó sus redes sociales para criticar la monarquía inglesa y mostrar su apoyo a la ya fallecida, Princesa Diana.

Y es que, según Bozzo, Camila está ocupando un lugar que no le pertenece, puesto que quien debió ser coronada debió ser Lady Di, ya que ella mantuvo una mejor relación con el pueblo, siendo una persona bastante altruista y generosa, por lo que se ganó el cariño del mundo, a diferencia de Parker.

“Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones por tu sencillez, humildad, amor a los más necesitados, por tu valor de enfrentar a una monarquía podrida. Pudiste hacerte la tonta e ignorar que sabías que Carlos tenía a Camila como amante pero no, te revelaste, ejemplo para las mujeres alzaste la voz si no lo hubieras hecho como tantas que se hacen las que no saben nada hoy serías la reina. El mundo te rinde homenaje y en mi caso te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo por siempre nuestra REINA”, escribió Laura en la extensa publicación en Instagram.

No solo eso, muy a su estilo, la peruana realizó otro post en el que llamó “bruja” a Camila, por presuntamente haberse entrometido en el matrimonio de Diana y Carlos. Bozzo los culpó a ambos de haberle hecho mucho daño a la princesa, por lo que no pudo cumplir sus metas.