Laura Bozzo, la famosa conductora de televisión de origen peruano, renunció sorpresivamente al “reality” de cocina “Master Chef”, de México. Por otro lado, al anunciar su salida, arremetió contra sus compañeros calificándolos de hipócritas.

A pesar de haberse ganado el cariño del público y sorprender con sus habilidades para la cocina, Bozzo decidió retirarse del concurso emitido por UNO, canal de TV Azteca, asegurando que se sentía mal emocionalmente.

Todo empezó cuando, al iniciar el reto culinario, donde tenía que presentar junto con sus compañeros del equipo azul, una parrilla argentina, se quemó la mano impidiendo que pueda participar.

Al recibir la presión de sus compañeros Rossana Nájera, Ferka y Ernesto, la presentadora dejó el concurso y los acusó de hipócritas, para luego retirarse entre lágrimas.

“Estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente, no puedo tolerar más esta situación de dolor, energías negativas y frustración constante. Primero quiero darle las gracias a mis chefs, los llevaré en el corazón toda la vida. Se va uno de los demonios. No puedo más”, dijo.

Tras ello, la conductora dejó entrever que sus compañeros de set habrían tenido actitudes negativas con ella, las mismas que afectaron su salud mental, según relató.

“He aprendido mucho de la maldad de los seres humanos en este programa, no se puede ser tan hipócritas. Yo no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”, comentó.

Luego complementó en sus redes sociales: “En esta vida uno tiene que escoger sus batallas y no perder el tiempo, por eso decidí abandonar Master Chef Celebrity. Primero está mi salud, me dolía muchísimo la mano, pero más allá de eso la energía negativo de los hielitos hipócritas”.