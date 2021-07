Hace solo unos días, Eleazar Goméz se paseó por diversos programas de televisión, lo que causó mucha polémica ya que muchos de sus compañeros artistas cuestionaron que se le dé una nueva oportunidad luego de estar en prisión por agredir brutalmente a Stephanie Valenzuela.

Una de las últimas en ser consultada al respecto fue la controversial Laura Bozzo, quien fue abordada por un grupo de periodistas que quisieron saber su opinión respecto a que Eleazar anunciara su regreso triunfal como cantante con el lanzamiento de su sencillo titulado “De Cero”.

“Lo de Eleazar... No lo sé (si le va a ir bien en esta nueva faceta)... Todo en esta vida es karma. Yo nunca le deseo mal a nadie, bastante me ha pasado a mí para desear mal a nadie”, dijo la conductora.

”Creo que nadie puede empezar desde cero; creo que nosotros cargamos con todo nuestro pasado ya sea bueno, ya sea malo, ya sea desastroso. Siempre hay que cargar con ese pasado”, afirmó.

La polémica presentadora señaló además que “ojalá que ese pasado no lo olvide y se lo grabe muy bien en la memoria, porque ese tipo de soberbia nunca conduce a nada... Uno tiene que aceptar sus culpas”.

“Yo he cometido muchísimos pecados, culpas, he hecho bestialidad y media, pero yo no voy a pretender ignorar, porque de los errores se aprende más que cualquier cosa”, manifestó.

Respecto a si estaría dispuesta a trabajar con Eleazar Gómez, Laura Bozzo dijo: “No creo porque no tenemos nada en común, yo no soy actriz”; y sobre si escucharía la música que va a lanzar precisó: “Yo tengo muy clara la música que me gusta: a mí dame a Christian Nodal, que lo amo, o a Maluma”.

