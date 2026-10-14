La periodista y conductora peruana Laura Bozzo se pronunció en sus redes sociales luego de que medios mexicanos difundieran información sobre un supuesto ingreso de emergencia a un centro médico por problemas de salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora agradeció las muestras de cariño y aseguró que se encuentra bien, acompañada de su familia y bajo atención médica en Acapulco.

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“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco . De esta momia no se libran”, escribió Bozzo en su publicación.

El martes 13 de octubre, medios mexicanos como TVyNovelas reportaron que la conductora, de 75 años, habría sido ingresada de urgencia a un establecimiento de la red IMSS-Bienestar. Según esas informaciones, su diagnóstico inicial habría sido deshidratación severa y obstrucción intestinal.

Los reportes también mencionaron la posibilidad de que presentara un cuadro de peritonitis debido a una aparente perforación, lo que podría requerir una intervención quirúrgica. Sin embargo, esa información no había sido confirmada públicamente y no se habían difundido declaraciones de representantes de la conductora que corroboraran dichos diagnósticos.

Antecedentes de salud de Laura Bozzo

Según las informaciones difundidas por medios mexicanos, Bozzo habría enfrentado una emergencia médica de origen intestinal hace aproximadamente una década. En aquella oportunidad, habría sido sometida a tres cirugías delicadas y atravesado un prolongado proceso de recuperación.

Asimismo, algunas publicaciones señalaron que la conductora habría recibido atención en la red pública de hospitales debido a dificultades económicas para internarse en una clínica privada.

No obstante, en una entrevista con el programa De primera mano, Bozzo reconoció que sus asuntos legales habían afectado sus finanzas, pero también señaló que cuenta con un patrimonio inmobiliario en Perú cuyos alquileres le proporcionan ingresos.

La trayectoria de Laura Bozzo en la televisión

Laura Cecilia Bozzo Rotondo nació el 19 de agosto de 1951 en el Callao, Perú. Además de conductora de televisión, es abogada y escritora. Una de sus publicaciones más conocidas es el libro autobiográfico Más allá del infierno.

Su trayectoria televisiva en México comenzó en 2009, cuando llegó a TV Azteca con el programa Laura de Todos, que posteriormente pasó a llamarse Laura para todos. Antes de ello, alcanzó reconocimiento internacional con sus espacios Laura en América y Laura, en los que popularizó la frase “¡Que pase el desgraciado!”.