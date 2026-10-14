Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en México por problemas intestinales. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)
Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en México por problemas intestinales. (Foto: Instagram / @laurabozzo_of)
Por Redacción EC

La periodista y conductora peruana Laura Bozzo se pronunció en sus redes sociales luego de que medios mexicanos difundieran información sobre un supuesto ingreso de emergencia a un centro médico por problemas de salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora agradeció las muestras de cariño y aseguró que se encuentra bien, acompañada de su familia y bajo atención médica en Acapulco.

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