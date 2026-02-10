Las protagonistas de la recordada telenovela “Patito Feo”, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, confirmaron su llegada al Perú con el espectáculo musical “Amigas del corazón world tour 2026”. El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21, en Lima, y promete revivir los éxitos que marcaron a toda una generación.

Las entradas para “Patito Feo” en Lima estarán disponibles en Teleticket con una preventa los días 12 y 13 de febrero desde las 11 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

La gira internacional de “Patito Feo” comenzará en abril y ya tiene más de 12 fechas confirmadas en Latinoamérica y Europa.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de “Patito Feo”, se presentarán en Lima. (Foto: Instagram)

A 19 años del fenómeno televisivo, el show propone un recorrido musical por las canciones más populares de la serie, ahora con nuevos arreglos y una puesta en escena renovada.

Durante el espectáculo, los icónicos personajes de Patricia “Patito” Castro y Antonella Lamas Bernardi serán reinterpretados con guiños al pasado, pero desde una perspectiva más madura. El enfoque principal estará en la evolución artística de las actrices y su reencuentro con el público.

Estrenada en 2007, “Patito Feo” se convirtió en un fenómeno global emitido en más de 50 países y uno de los mayores éxitos de Disney Channel. Su impacto trascendió la televisión con giras internacionales multitudinarias y discos que lideraron rankings en Europa y Latinoamérica.

El evento del 12 de mayo en Costa 21 reunirá nuevamente a las actrices que marcaron una generación en Latinoamérica. Las entradas estarán disponibles en Teleticket.