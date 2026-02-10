Resumen

Laura Esquivel y Brenda Asnicar, protagonistas de “Patito Feo”, se presentarán en Lima. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Las protagonistas de la recordada telenovela “Patito Feo”, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, confirmaron su llegada al Perú con el espectáculo musical “Amigas del corazón world tour 2026”. El concierto se realizará el 12 de mayo en Costa 21, en Lima, y promete revivir los éxitos que marcaron a toda una generación.

