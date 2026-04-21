El pasado 18 de abril, en el Arena 1 de Lima, la cantante italiana Laura Pausini protagonizó un incidente al interrumpir su presentación para confrontar a los asistentes de la zona VIP, a quienes les reclamó por, aparentemente, no conocer sus canciones.

Y es que, al cantar “Ángeles caídos”, Pausini notó la diferencia de energía entre las primeras filas y el resto del público. Ante la supuesta pasividad, le dijo al equipo de producción: “Señor, necesita ir más allá, la primera fila paga mucho, pero no conocen mis canciones”.

🇵🇪 | Laura Pausini corta su concierto en Lima y encara a fans de la primera fila por no saber sus canciones: “Pagan mucho, pero no saben”. pic.twitter.com/CPakmW4Ahl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 20, 2026

La cantante no se limitó al reclamo y exigió que las pantallas gigantes mostraran a quienes estaban en zonas posteriores. “Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos. Chicos de la primera fila, mover los labios”, añadió.

No es la primera vez que Laura detiene una presentación para hacer un reclamo. A principios de abril, en Madrid, la cantante hizo lo mismo cuando un asistente ebrio hablaba muy fuerte durante su concierto.

Laura Pausini protagonizó un momento viral al detener su concierto en Madrid para confrontar a un espectador ebrio. 'Señores, disculpen, ¿qué está pasando ahí? ¿Está bebido?', dijo la cantante. Tras su peculiar humor, continuó su Yo Canto World Tour e invitó a la cantante Annette para interpretar 'Porque te vas'.

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¿Qué explicó Laura Pausini tras cuestionar al público VIP en su concierto de Lima?

Al finalizar el evento, la controversia se trasladó a las redes sociales, pues la cantante aclaró su postura ante el comentario de un seguidor, explicando que ver filas silenciosas resulta desalentador para un músico.

“Quizás me expliqué mal. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver eso te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban”, afirmó.

La respuesta de Laura Pausini | Foto: Instagram

Asimismo, sugirió que esta situación ocurre debido a que las entradas preferenciales suelen ser ocupadas por personas cercanas a los organizadores. “Esos boletos no siempre salen a la venta para los fans verdaderos”, puntualizó.

A pesar del inconveniente, la intérprete finalizó su concierto destacando la conexión emocional con el público peruano, y aseguró que la energía de las filas posteriores le hizo “explotar el corazón”.

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