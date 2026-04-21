Resumen

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El episodio se originó cuando la ganadora del Grammy notó una diferencia de energía entre las primeras filas y el resto del público al momento de cantar sus temas | Foto: Difusión / Raúl Umeres
El episodio se originó cuando la ganadora del Grammy notó una diferencia de energía entre las primeras filas y el resto del público al momento de cantar sus temas | Foto: Difusión / Raúl Umeres
Por Redacción EC

El pasado 18 de abril, en el Arena 1 de Lima, la cantante italiana Laura Pausini protagonizó un incidente al interrumpir su presentación para confrontar a los asistentes de la zona VIP, a quienes les reclamó por, aparentemente, no conocer sus canciones.

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