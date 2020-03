Laura Spoya contó a sus seguidores de Instagram un difícil momento que pasó cuando tenía 18 años y estaba saliendo con un actor peruano, cuya identidad no reveló. La modelo afirmó que ella no ha sido la excepción al hablar de violencia contra la mujer y aseguró que intentaron doparla para abusar de ella.

“Cuando tenía 18 años, salí con una persona que ahora es actor en Perú, lo quieren mucho. Ni si quiera lo voy a mencionar, porque busca fama pero no se la voy a dar yo. Salimos a unos previos para luego ir a una discoteca con unos amigos con él. Me tomé un solo pisco sour, llegamos a la discoteca y yo me empecé a sentir absolutamente mareada. Perdí la noción de dónde estaba", relató la ex Miss Perú.

Ante los síntomas fue al baño sin decirle a ellos lo que pasaba y una amiga la ayudó a salir del lugar sin que los sujetos se dieran cuenta. La mujer la llevó a su casa y a las 5 de la mañana Spoya recién despierta. “Era el día siguiente y me desperté sin saber qué había pasado, me dice: ‘realmente no sé qué te pasó, pero te vi tan mal que te traje a mi casa hasta que se te pasara’”, añadió.

“Realmente fue como un ángel que se cruzó en mi camino porque sabe Dios qué hubieran hechos estos tres depravados conmigo, porque yo estoy completamente convencida de que algo metieron en ese pisco sour”, sentenció.

Finalmente aconsejó a sus seguidoras tener cuidado con las personas con las que salen por más buenas que parezcan.