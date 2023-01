Laura Zapata nunca imaginó que en su estadía en Perú se encontraría con las protestas que se vienen suscitando en Lima. La actriz mexicana está en nuestro país para grabar una película y desde la puerta del hotel donde se hospeda, grabó a los manifestantes que llegaron desde provincias para hacer escuchar sus pedidos.

La hermana de Thalía no puedo ser indiferente ante lo que pasamos los peruanos y aprovechó en dejar una reflexión respecto a estas protestas.

Mediante una transmisión en vivo de Instagram, la actriz mexicana, que se hizo conocida en nuestro país por sus participaciones en “Rosa Salvaje” y “María Mercedes”, mostró a las personas que pasaban por su hospedaje en Miraflores.

“Estoy afuera de mi hotel, con unos que marchan contra todo lo que está pasando aquí en Perú”, comentó en su live de la red social de la camarita.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Laura Zapata lamenta la crisis política que está viviendo el Perú tras presenciar las protestas en Lima

Laura Zapata preocupó a sus fans

Tras mostrar las imágenes de los protestantes que pasaban frente a su hotel, los seguidores de Laura Zapata se preocuparon y le pidieron que ingresara a su hospedaje para salvaguardar su vida.

La actriz también resaltó el trabajo de la Policía Nacional del Perú y los aplaudió por cumplir con su deber de prevalecer la calma.

“Desgraciadamente, es un panorama que hay en muchos países de América Latina, en Argentina, Chile y México. Hay que luchar por el bien del pueblo”, señaló.

“Hay que luchar por el bien del pueblo, pero no seamos Venezuela ni Cuba, no lleguemos a eso. He estado viendo las noticias que mataron como a 50 a 60 personas. Es una tristeza”, expresó.

¿De qué tratará la película que gra

bará Laura Zapata en Perú?

Laura Zapata se encuentra en nuestro país para grabar la tercera parte de La peor de mis bodas, película que protagoniza con Maricarmen Marín y en la que participan Carlos Casella e Ismael La Rosa.

La actriz contó un poco sobre su personaje en esta cinta que es dirigida por Adolfo Aguilar.

“La película presentará a mi personaje, que se enamora de un peruano guapísimo. Mi hijo (en la ficción), que es Gabriel Soto, no cree que esté enamorado de mí. Es una comedia de enredos muy deliciosa”, añadió.