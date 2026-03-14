El mundo del k-pop se encuentra en medio de una fuerte controversia tras el anuncio de la salida de Lee Heeseung de Enhypen. Ante esta decisión, el fandom internacional, denominado Engene, ha lanzado una ofensiva digital y presencial para presionar Belift Lab, subsidiaria de HYBE y agencia del grupo, a revertir la medida.

La campaña central, alojada en la plataforma Change.org, logró recaudar más de un millón de firmas en apenas 48 horas. El documento, distribuido en coreano, inglés y japonés, no se opone al crecimiento individual del cantante de 24 años, sino que cuestiona la exclusividad impuesta por su empresa, indicando que es posible llevar ambas facetas, tal como ocurre con otros artistas.

La popular banda de K-pop BTS se encamina a una reunificación, luego de que las megaestrellas del grupo RM y V concluyeran el martes sus 18 meses de servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Video: AFP)

El argumento de los seguidores

La protesta escaló rápidamente de las redes sociales a las calles de Corea del Sur, donde se reportó que contrataron camiones publicitarios con mensajes dirigidos a la alta dirección de la compañía. Para los organizadores, Heeseung no es solo el vocalista principal, sino una pieza fundamental de la identidad artística del septeto formado en 2020 a través del programa I-Land.

“Aunque apoyamos plenamente el crecimiento artístico de Heeseung y la oportunidad de explorar música en solitario, creemos firmemente que una carrera solista no debería requerir dejar Enhypen”, dicta la petición masiva.

Postura de la agencia y el artista

Por su parte, Belift Lab reiteró en un comunicado enviado a Billboard que la separación fue producto de “profundas discusiones” y que el enfoque actual busca permitir que el intérprete se concentre totalmente en su visión musical independiente.

El propio Heeseung intentó calmar las aguas mediante una carta manuscrita donde expresó su gratitud por los seis años compartidos. Sin embargo, sus palabras generaron suspicacia entre un sector de la audiencia que reclama mayor transparencia.

“He tomado la gran decisión de seguir la dirección que la empresa me propuso, para acercarme a ustedes de una forma aún mejor”, explicó el artista en su misiva.

La salida marca el primer cambio de alineación para Enhypen, que a partir de ahora operará como un sexteto integrado por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki.

Mientras la empresa prepara el debut solista de Heeseung, el fandom insiste en que la “fuerza del grupo radica en que los siete miembros crecen juntos”, manteniendo la presión sobre la agencia para una posible renegociación de los términos.

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