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La protesta escaló rápidamente de las redes sociales a las calles de Corea del Sur, donde se reportó la contratación de camiones publicitarios con mensajes dirigidos a la alta dirección de la compañía | Foto: Instagram (@enhypen_heeseung)
La protesta escaló rápidamente de las redes sociales a las calles de Corea del Sur, donde se reportó la contratación de camiones publicitarios con mensajes dirigidos a la alta dirección de la compañía | Foto: Instagram (@enhypen_heeseung)
Por Redacción EC

El mundo del k-pop se encuentra en medio de una fuerte controversia tras el anuncio de la salida de Lee Heeseung de Enhypen. Ante esta decisión, el fandom internacional, denominado Engene, ha lanzado una ofensiva digital y presencial para presionar Belift Lab, subsidiaria de HYBE y agencia del grupo, a revertir la medida.

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