Desde la soledad de su casa por el coronavirus, Lele Pons pidió a sus seguidores que sigan las recomendaciones sanitarias para mantenerse saludables y evitar la propagación del COVID-19

“Que se laven mucho las manos y estén con su familia, no salgan tanto. Protéjanse por favor y si piensan que tienen coronavirus llamen inmediatamente al hospital”, dijo la estrella venezolana de redes sociales en una entrevista reciente con The Associated Press.

Pons, quien vive en Los Ángeles, lanzó el pasado jueves su cuarto sencillo como cantante, “Volar”, con el que manda un mensaje claro y contundente: mejor sola que mal acompañada.

Así precisamente se ha mantenido ella en casa, siguiendo las indicaciones de aislamiento de las autoridades mientras más eventos multitudinarios se cancelan y más instituciones y establecimientos cierran sus puertas, desde colegios y museos, hasta bares y restaurantes. “No quiero ni salir por todo lo que está pasando”, dijo la influencer.

Su nueva canción, escrita por Susan Díaz y producida por el DJ Víctor Cárdenas, le sigue a sus sencillos “Celoso”, “Bloqueo” y “Vete pa’ la”, y tiene un ritmo tribal colombiano.

En el video respectivo, dirigido por ella misma, Pons aparece bailando shuffle, un estilo que dijo que se puede encontrar en festivales de música electrónica, pero que realizaron con un toque latino que los hizo sudar en medio del calor de Cartagena, Colombia.

“Algunos de los bailarines que estaban ahí eran bailarines de la calle”, contó la creadora, quien quedó impresionada y los invitó a participar en el video.

Se trata de un buen tema para emprender un nuevo camino tras una ruptura: “Sola sin ti yo aprendí a volar”, dice parte de la letra.

“No necesitas estar con alguien”, dijo Pons, al tiempo que señaló que la soltería le permite disponer mejor de su tiempo. También aconsejó que sus seguidores disfruten de su juventud y se “tomen su tiempo, no se enamoren tan rápido, conozcan a la persona antes, esperen”.

Pons, popular por sus habilidades para la comedia y como presentadora de televisión, también estudió ópera y tomó clases privadas en la prestigiada escuela de música de Berklee. Aún no se siente preparada para presentarse en concierto, pero sí está entre sus planes adentrarse más en el ámbito musical y llegar a los escenarios de las premiaciones.

“Creo que me faltan canciones... Pero en un futuro sí”, dijo la artista, quien nació en Venezuela pero se mudó de pequeña a Miami.

Para la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunas personas, en particular adultos mayores y gente con problemas de salud preexistentes, puede causar enfermedades más graves como neumonía.

Casi todos se recuperan del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, aquellos con síntomas leves se recuperan en alrededor de dos semanas, mientras que quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de tres a seis semanas en recuperarse.