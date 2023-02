La cantante Leslie Shaw decidió salir al frente para responder a las acusaciones en su contra que señalan que habría interferido en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola. La intérprete peruana se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” para contar su verdad.

Durante la edición del 6 de febrero, Leslie Shaw habló sobre el respeto que siente por Thalía desde antes de grabar juntas la canción “Soltera”. Por si fuera poco, aseguró que nunca conoció a Tommy Mottola.

“Thalía es súper linda, ella empezó a comentarme mis fotos, conversar por redes. Yo le mandaba música mediante la IR de la disquera y siempre hubo respeto”, dijo Leslie Shaw al ser consultada por su relación con Thalía.

“Nunca en mi vida lo he conocido, nunca, y eso que he ido a varios eventos de la disquera. He conocido a Emilio Estefan, Juanes, a un montón de gente, pero a él (Tommy Mottola) nunca en mi vida. Yo no lo conozco en persona”, añadió la artista nacional.

Sobre la reacción que tuvo su novio El Prefe, Leslie Shaw contó que su pareja solo se río al enterarse del rumor que la vincula con Tommy Mottola y le aconsejó que adelante la fecha de lanzamiento de su álbum para tener más promoción.

“Ya me voy a casar, él se ríe y me dice: ‘Baby, aprovecha y lanza tus canciones antes’ porque yo lanzo mi álbum el 27 de febrero, el primer álbum como artista independiente después de mucho tiempo”, aclaró Leslie Shaw.

Como se recuerda, en los últimos días surgió el rumor sobre un posible affaire entre Leslie Shaw y Tommy Mottola. El rumor se divulgó en medio de un posible conflicto en el matrimonio del empresario y la artista mexicana Thalía.

